I. Luftfeuchtigkeit macht erfinderisch

Der Begriff ist noch relativ neu, die meisten Werke, kleine Bilder, zusammengesetzt aus winzigen Glasstücken, sind oft Jahrhunderte alt. Die Bezeichnung "Mikromosaik" geht auf den Geschäftsmann Sir Arthur Griffith zurück, der 2000 seine Sammlung dem Victoria and Albert Museum in London vermachte. Zuvor nannte man die Werke mosaico filato in piccolo, also "klein gesponnenes Mosaik", oder mosaico in stile minuto, "Mosaik im kleinen Stil". Genaugenommen sind die hübschen Kleinigkeiten dem Binnenklima des Petersdoms zu verdanken: Weil die Gemälde erheblich unter der Luftfeuchtigkeit gelitten hatten, wurde auf päpstliche Anordnung 1576 "Lo studio del Mosaico della Reverenda Fabbrica di S. Pietro" gegründet, um die Bilder durch dauerhafte Mosaikkopien zu ersetzen. Das Vorhaben dauerte rund zweihundert Jahre, erst 1770 war es bewältigt.

II. Alte Vorbilder, neue Techniken

Ähnliche Werke waren bereits zur byzantinischen Zeit gefertigt worden, die heute ebenfalls oft als Mikromosaik bezeichnet werden. Nur etwa fünfzig solcher Ikonen sind noch überliefert. So misst der Christ Pantocrator aus dem 12. Jahrhundert, den Lorenzo de Medici besaß, 54 mal 41 Zentimeter. Die römischen Mosaikkünstler unterboten dieses Format erheblich. Dabei kamen ihnen zwei Neuerungen zustatten: Um 1730 hatte Alessio Mattioli, der für den Petersdom arbeitete, erstmals opakes Glas in verschiedenen Farben geschmolzen. Diese Technik griff eine Generation später Giacomo Raffaelli auf. Ihm gelang es, die Glaspasten zu Stäben von weniger als einem Millimeter Durchmesser zu ziehen. In dünne Segmente geschnitten, ließen sich daraus – in Mastix, das Gummiharz der Mastix-Pistazienbäume, gebettet – winzige Bilder zusammenfügen.

III. Besondere Souvenirs

Raffaelli hatte seine Werkstatt in dem Römischen Bezirk zwischen der Piazza del Popolo und der Piazza di Spagna, wo gegen Ende des 18. Jahrhunderts 68 Studios und Läden Mikromosaike produzierten und verkauften. Als Motiv war zum einen Antikes beliebt, wie das 1737 gefundene Mosaik mit vier Tauben, die aus einer Schale trinken. Dieses wurde endlos kopiert. Zum anderen erwiesen sich italienische Landschaften und berühmte Gemälde als begehrt. Auf Dosen, Anhängern und anderen Schmuckstücken waren sie bei Reisenden ein beliebtes Souvenir – und ein diplomatisches Geschenk. So wählte der Bildhauer Canova 1803 für Papst Paul VII. zwei Mikromosaike als Geschenk für Napoleons Bruder Joseph, den späteren König von Neapel und Spanien.

IV. Ein kostbarer Tisch

Um 1870 versandete die Begeisterung für diese Kunst. Heute erzielen die meisten dieser Arbeiten bei Auktionen allenfalls vierstellige Erlöse. Bis auf einen Tisch: Mit einem Mikromosaik von Giocchino Barberi nach einer Schlachtenszene, um 1830 für den Zarenhof gefertigt, kam dieser 2011 auf knapp zwei Millionen Dollar. Über beachtliche Bestände von Mikromosaiken verfügen heute auch das Museo Napoleonico in Rom und der Vatikan, die St. Petersburger Eremitage und das Los Angeles County Museum.