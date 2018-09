Diese ersten drei Seiten da, die würde man wohl streichen müssen. Dann könnte dies doch noch ein ganz schöner Text für den Merkur werden. –

Ich habe Kurt Scheel Ende der Achtzigerjahre kennengelernt. Damals war er der Redakteur der wichtigsten Intellektuellen-Zeitschrift, des damals noch in München erscheinenden Merkurs. Ich studierte in Bochum Geisteswissenschaften und wollte hinein in diese Welt der glänzenden Essayisten. An den Seiten, die Scheel strich, hatte ich wochenlang gefeilt. Die narzisstische Kränkung, meinen Einstieg in die Tonne getreten zu sehen, wurde mehr als aufgewogen: Kurt Scheel hatte sich intensiv mit dem unverlangt eingesandten Text eines unbekannten Studenten beschäftigt. Mit 25 Jahren sah ich mich im Merkur gedruckt. Ich war tagelang high davon und wurde später ein regelmäßiger Autor.

Ich bin froh, Kurt Scheel zu seinem siebzigsten Geburtstag vor ein paar Monaten gesagt zu haben, wie viel die Zeitschrift, die er zusammen mit Karl Heinz Bohrer herausgab, mir (wie vielen anderen jungen Autoren) bedeutete. Sie wurde wichtiger als die Uni: Recht eigentlich habe ich beim Merkur studiert.

Denn dort wurde damals die neue französische Theorie ernst genommen. Bohrer nahm den Provinzialismus der Kohlschen Bundesrepublik auseinander. Die deutsche Wiedervereinigung wurde entschieden begrüßt. Auch die großen Debatten über den Westen und den Islam, Amerikas neue Kriege und den Kapitalismus in Legitimationsnöten stieß der Merkur an – mit einem für die Bundesrepublik untypischen Pathos der Freiheit.

Das brachte der Zeitschrift den Verdacht der Rechtsabweichung ein. Scheel und Bohrer, beide entschiedene Sozialliberale (mit Betonung auf den letzten vier Silben), ließen sich nicht kirre machen. Ihr Merkur wurde zum Fixstern der deutschen Debattenkultur, ungeachtet mancher Übertreibungen. Die Jahrgänge des Merkurs, die unter Scheels behutsam-strengem Regiment entstanden, sind ein Monument deutscher Geistesgeschichte, an dem niemand vorbeikann, der die Bundesrepublik der letzten Jahrzehnte verstehen will.

Nach dem Umzug der Zeitschrift nach Berlin sahen wir uns öfter – bei den Diskussionsrunden in den Redaktionsräumen in der Mommsenstraße (deren hinteren Teil er bewohnte). Auch bei seinen legendären Abendessen, wo er Freunde erst liebevoll bekochte und dann sanft einnordete, was die neuesten Filme und Serien anging. Er war schließlich als Sohn eines Kinobesitzers im hamburgischen Altenwerder aufgewachsen. Sein cineastisches Wissen war ehrfurchterregend.

Zuletzt haben wir gemeinsam den schriftstellerischen Nachlass des im Frühjahr verstorbenen Michael Rutschky geordnet. Die Kälte in manchen Notaten seines ältesten Freundes über ihn hat er als verletzend empfunden. Ein Vorwort zu einem weiteren Band von Rutschkys Tagebüchern hat Kurt Scheel noch fertiggestellt, bevor er zum Entsetzen seiner Freunde an einem heißen Berliner Sommertag viel zu früh aus dem Leben schied.