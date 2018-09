Julia Klöckner hat unlängst angekündigt, sie werde die deutschen Bauern "nicht im Regen stehen lassen". Nach monatelanger Dürre ist das ein Versprechen, das man selbst mit der Regierungskunst der Landwirtschaftsministerin einhalten kann. Wo kein Regen, da kein Stehenlassen. Wird die verunglückte Metapher Kabinettsmode, dürfte Familienministerin Franziska Giffey bald versprechen, sie werde kinderreiche Eltern nie alleinlassen – und ihr Kollege von der Gesundheit, Jens Spahn, wird versichern, Heroinabhängige garantiert nicht im Stich zu lassen. Das kommt davon, wenn man als ehemalige Weinkönigin nicht weiß, wo der Wehrbeauftragte Peter Bartels den Most holt. Womit wir bei der Wehrpflicht-Debatte wären.

Wir gehen fest davon aus, dass Ursula von der Leyen bald ankündigt, sie werde "bis zur letzten Patrone" für die Freiwilligenarmee kämpfen. In Anbetracht der Ausrüstungslage der Truppe also bis übermorgen. Danach wird die Groko dann junge Männer und Frauen in Uniform nicht nur im Regen stehen, sondern auch noch durch den Schlamm robben lassen. Was wohl Julia Klöckner dazu sagt? Wahrscheinlich: "Find ich Bombe!"