Die Hotelbar stellt einen grundsätzlich vor die Wahl: traurig werden oder melancholisch. Es kommt auf das Hotel an, welches Gefühl sich am Ende durchsetzt. Traurig fühlt man sich beispielsweise in einer tankstellennahen Absteige bei Fürth. Melancholie dominiert in der Nelson Bar im Grandhotel Heiligendamm, weil man an diesem Ort die Welt zwangsläufig als Kulisse begreift. Die weißen Fassaden des herrschaftlichen Gebäudes, die blaue See, die flanierenden Gäste. Das Wort "Sommerfrische", das man bislang nur aus Fontane-Romanen kannte, schwirrt durch die erhitzten Gedanken, während man zum Zuschauer vergangener Größe wird.

Xaver von Cranach ist Redakteur der ZEIT

Die Nelson Bar tut einiges dafür, dieses Gefühl der Grandezza zu bestärken. Bei den Drinks gelingt das außerordentlich gut. Beispiel: der Cocktail des Monats, eine Buttermilch Margarita. Zwar gibt es kein deutscheres Wort mit weniger Sexappeal als Buttermilch. Aber der weiße feste Schaum zieht sich wie Samt über den gelblichen Tequila-Drink. Der Geschmack ist beschwingt sommerlich und beschert einen kurzen Ausbruch aus den schweren Gedanken.

Das Gleiche kann man von der nächsten Kreation nicht behaupten, was allerdings egal ist, so gut wie der "Lord Nelson" schmeckt. Der Barkeeper mixt Botucal-Rum mit Weißbier, dazu kommt eine halbe Kumquat, Rohrzucker, abgerundet mit einem Angostura Bitter. Ein edles Strandgetränk mit heftiger, den Trinker quasi niederstreckender Wirkung.

Beschwingt sommerlich: Margarita mit Buttermilch © Grand Hotel Heiligendamm

Die Augenlider werden schwerer, die Gedanken auch. Man denkt an die Straße, die zum Hotel führt, von Flicken übersät – 2007 war in Heiligendamm das Treffen der G8-Staatschefs, auf der Straße brannten Autoreifen. Eine Woche Weltruhm, in der sich George W. Bush mit der örtlichen Feuerwehr fotografieren ließ, was dem Feuerwehrmann, der heute Taxi fährt, immer noch stolz die Augen leuchten lässt. Ein Junge in kurzen Hosen und mit Fliege um den Hals bestellt sehr selbstbewusst einen "Tropical Heat" und entschuldigt sich nach einem kleinen Rempler mit "Verzeihung". Draußen spielen kleine Mädchen Federball, tragen Schleifchen im Haar und sehen aus, als glaubten sie noch, dass sie Prinzessinnen sind. Ein kleiner elektrischer Roboter mäht den Rasen – er wirkt, wie aus der Zukunft fälschlicherweise hierher versetzt. Drinnen ist alles gediegen, veredelt mit historischer Patina. Eine Frau spielt Klavier, Ölgemälde hängen an den Wänden aus dunklem Holz.

Die Barkeeperin Mandy Koslowski stellt auch gleich klar: "Szene-Cocktails werden in Heiligendamm eher weniger entstehen." Aber deswegen kommt man ja auch nicht hierher. Ferien von der Szene, genau dafür eignet sich dieser Ort am besten.

Koslowski selbst wirkt in dieser Szenerie wie ein Riss im Film, der einem bewusst macht, dass diese Bar eine echte ist und keine Kulisse. Frau Koslowski ist eine fantastische Barkeeperin, sie mixt ihre Drinks wie eine Tankerkapitänin, die durch die Ostsee kreuzt: routiniert und kraftvoll, ohne Schlenker.

Taucht man zu tief ab in den eigenen nostalgischen Gedanken, wird man von ihr in die Gegenwart des Tresens zurückgeholt. Dann steht da ein Klassiker, Gin and Tonic. Das japanische Goldberg Tonic aus der Yuzu-Frucht ist ein wenig angeberisch grapefruitlastig, der mecklenburg-vorpommersche Gin aber umso dezenter, direkt aus Wacholder gebrannt. Der "schmeckt vor allem den Damen", denn, so Koslowski: "Nicht so sprittig, nicht so dominant". Auch das ist das Grand Hotel: ein klares Männerbild, ein klares Frauenbild. Komplexitätsreduktion als Erholungsprogramm.

Spät abends verlässt man die große Bühne am besten in Richtung Wasser. Wer eine Zimmerkarte hat, darf zum Strand. Wer keine hat, kann trotzdem hin, auch wenn es verboten ist: einfach über den Zaun klettern. Der ist zum Glück nur kniehoch – das bereitet einem auch nach ein paar Drinks keine Probleme.