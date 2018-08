Es gibt in diesem Sommer kaum eine verwegenere Urlaubsidee als die, in Deutschland spontan ans Meer zu fahren. Wo soll man da unterkommen? St. Peter-Ording ist seit Wochen ausgebucht, Timmendorfer Strand brechend voll, Warnemünde auch. So ist es überall an den Küsten. Die meisten Quartiere der Nord- und Ostseebäder sind belegt bis zum allerletzten verfügbaren Beistellbett. Von Borkum bis Sylt, von Flensburg bis Heringsdorf hat der Juli 2018 den Orten am Meer Besucherrekorde beschert.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden