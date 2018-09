Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Im Sommer ist die Luft dünn. Ebenso die Themenvielfalt. Also muss man Aufreger erfinden. Die Wiener Linien lancierten eine Werbekampagne gegen den Verzehr von stark riechendem Essen in der U-Bahn. "Stark riechend" ist wohl der zeitgemäß-korrekte Ausdruck für stinkend. Der originelle Spruch dazu lautet: "Alle Fahrgäste machen die U-Bahn schöner. Nur nicht Rudi, der isst Döner." Ja, allgemeine Verständlichkeit und literarische Raffinesse müssen nicht immer Hand in Hand gehen. Auf dem Plakat sieht man zwei pikierte weiße Schafe und ein schwarzes, das offenbar Rudi heißt und einen Döner verzehrt. Nun erheben sich Rassismus-Vorwürfe gegen die Verkehrsbetriebe. Nicht etwa, weil Schafe besser keine Döner essen sollten, sondern weil Rudi eben schwarz ist. Zudem wird bemängelt, dass es um Döner und nicht um Leberkäs-Semmeln geht. Leider sind aber nicht alle Döner-Aficionados Türken, wie auch nicht alle Spaghettifresser Italiener sind. Das alles klingt nach Wärmetod des Denkens in diesen Hundstagen. Dieser Begriff soll weder unsere liebsten Haustiere beleidigen noch jene Ethnien, die Hunde als unrein empfinden. Das wirkliche Problem dieser Kampagne ist, dass unser Hausschaf ungefragt und vermutlich ohne Gage für Werbezwecke missbraucht wird. Pauschal werden die schwarzfelligen Vertreter dieser nützlichen Rasse als fleischfressender Pöbel verunglimpft. Das alles zeigt, wie ein enorm wichtiges Thema durch überhitzte Dummheit so lange nivelliert wird, bis es niemanden mehr interessiert. Vielleicht, weil das alles sehr nach Selbstdarstellung stinkt. Oder stark danach riecht, wie man jetzt so schön sagt.