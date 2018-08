DIE ZEIT: Im August 2017 marschierten in Charlottesville Hunderte von Neonazis auf. Es kam zu heftigen Protesten, 50 Personen wurden verletzt, eine Gegendemonstrantin wurde sogar von einem Rechtsextremisten getötet. Virginias Gouverneur Terry McAuliffe rief den Notstand aus, Präsident Donald Trump geriet wegen seiner nur halbherzigen Distanzierung von der rechten Gewalt unter großen Druck. Wofür steht Charlottesville heute, ein Jahr danach?

Heidi Beirich: Die rechten Hassgruppen haben im Schatten der Trump-Regierung zusammengefunden, sie wollten in Charlottesville ihre neue Macht demonstrieren, deshalb waren so viele von ihnen dort. Der Wahlkampf, Trumps Wahl – all das hat die rechtsextremistischen Bewegungen mobilisiert wie schon lange nichts mehr. Lange hatten die White Supremacists, also jene, die an die Überlegenheit der weißen Rasse glauben, im politischen Parteiensystem keinen Platz. Mittlerweile haben sie den – und haben das auch erkannt.

Heidi Beirich ist Führungsmitglied des Southern Poverty Law Center, einer amerikanischen Denkfabrik, die sich mit rechtsextremer Gewalt beschäftigt.

ZEIT: David Duke, ein ehemaliger Anführer des Ku-Klux-Klan, erklärte vier Tage nach Trumps Amtseinführung: "Die Ideen, für die ich gekämpft habe, haben gewonnen." Was sieht Duke, der auch in Charlottesville mitmarschierte, in Trump?

Beirich: David Duke sprach, zumindest teilweise, von einer ganz speziellen Idee, die in den 1970er-Jahren aufkam und inzwischen Regierungspolitik ist, nämlich dem Bau einer Mauer an der amerikanischen Südgrenze. Duke und andere White Supremacists drängen bereits seit Langem darauf. Und das ist nicht die einzige Maßnahme Trumps, die auf Hass basiert. Das Einreiseverbot für Muslime gründet auf Forderungen von Gruppen wie dem Center for Security Policy und ACT for America. Das sind antimuslimische Hassgruppen, denen Trumps Justizminister Jeff Sessions und andere Regierungsvertreter sogar Auszeichnungen überreicht haben. Diese Organisationen haben starken Einfluss auf Trumps Agenda.

ZEIT: Haben die Unruhen von Charlottesville den rechtsextremen Gruppen genützt?

Beirich: Nein, sie haben ihnen eher geschadet, vor allem weil ihnen große Technologiefirmen danach den Zugang zu den sozialen Plattformen beschnitten haben. Die Unite the Right-Demo in Charlottesville beispielsweise wurde von einer Facebook-Seite aus koordiniert. Nach den Gewaltausbrüchen vollzogen die Technologiefirmen eine 180-Grad-Wende. Jahrelang hatten sie nichts gegen die Hassredner unternommen, nun begriffen sie, dass böse Menschen ihre Technologie dafür nutzen, schlimme Ideen zu verbreiten, furchtbare, gefährliche Ideen. Also zog Facebook höhere Mauern gegen Hassrede ein. Der Konzern hat viele Tausend Personen eingestellt, um die Inhalte zu überwachen. Natürlich war dafür nicht nur der Druck nach Charlottesville ursächlich, es gibt auch das neue deutsche Gesetz, das härter gegen Hassrede durchgreift, genauso die neuen EU-Bestimmungen. Der Bezahldienstleiter PayPal rief noch in der Woche nach Charlottesville bei uns an und begann, die Konten der Rechtsextremen zu sperren. Ihnen das Geld wegzunehmen ist noch effektiver, als sie aus den sozialen Plattformen zu werfen, denn dann können sie ihre Aktivitäten nicht mehr finanzieren.

ZEIT: Aber kann das die Ausbreitung rassistischer Ideologien stoppen?

Beirich: Ein Grund, warum der weiße Rechtsextremist Dylann Roof 2015 in Charleston in einer Kirche ein Massaker unter Afroamerikanern anrichtete, ist die Art und Weise, wie die Google-Suche funktioniert. Wenn ich, wie Roof es tat, in die Suchmaschine Hetzerisches über Schwarze eingebe, werden mir weitere rassistische Ergebnisse angezeigt, die zu meiner Suche passen. Denn Google verdient sein Geld nach folgendem System: "Sie wünschen, schlimme Dinge über schwarze Menschen zu hören? Hier habe ich für Sie weitere 5000 passende Ergebnisse." Mittlerweile hat das Unternehmen die Suchfunktion so geändert, dass seriöse Informationsquellen den Hassinformationen vorgezogen werden. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber er geht in die richtige Richtung.