Das erste Mal im Leben habe ich Robert vor ungefähr hundert Jahren auf dem Bahnsteig eines kleinen, vergessenen Bahnhofs in Österreich oder in Süddeutschland gesehen, wo er schnell und fast ein bisschen verzweifelt eine Zigarette rauchte, bevor er in den Zug stieg. Gesprochen haben wir damals nicht miteinander, aber seine überraschend große, schlanke, leicht gebeugte und merkwürdig traurige Gestalt habe ich mir gemerkt. Das zweite Mal – auch das ist unendlich lange her – sah ich ihn in einem Theater oder in einer Buchhandlung in Amsterdam, wo er aus einem seiner Romane las. Nach ihm musste ich lesen, und später haben wir uns kurz unterhalten – wahrscheinlich über unsere Schwestern, aber sicher bin ich mir nicht –, und bestimmt hat er wieder geraucht.

Das dritte Mal, als ich Robert zufällig getroffen habe, stand er in der Pappelallee, vor dem großen, grauen Suhrkamphaus, das früher ein Finanzamt war. Er wartete auf ein Taxi und rauchte dabei natürlich auch. Das war im letzten Sommer, kurz bevor Die Hauptstadt rauskam, der Roman, der ihn so berühmt gemacht hat, wie er es wahrscheinlich gar nicht gewollt hatte, aber vielleicht denke ich das nur, weil ich selbst es ziemlich unhöflich finde, wenn fremde Leute mich so ansehen, als würden wir uns kennen oder als wäre ich ein kleines, kluges, böses Äffchen im Zoo. Jedenfalls fuhr ich gerade mit dem Fahrrad am Suhrkamphaus vorbei – ich kam vom Schwimmen in dem schönen, hellen DDR-Schwimmbad im Ernst-Thälmann-Park, wohin ich immer gehe, wenn ich besonders schlechte Laune habe –, und als ich Robert erkannte, blieb ich stehen. Wir umarmten uns wie alte Freunde, wir redeten kurz miteinander, und wir beschlossen, dass wir uns bald wiedersehen oder wenigstens ab und zu telefonieren müssten. Danach fuhr ich schnell weiter, denn nach dem Schwimmen bin ich am liebsten zu Hause, und sonst eigentlich auch.

Jetzt war schon wieder fast ein Jahr vergangen, in dem wir sogar wirklich ein- oder zweimal miteinander telefoniert hatten. Wir saßen morgens um halb zehn drüben im Westen, in der Fasanenstraße, vor dem Savoy-Hotel, wo Robert immer wohnte, wenn er aus Wien nach Berlin kam, und auf dem Tisch lagen zwei Zigarettenschachteln, die beide ihm gehörten. Robert rauchte und redete und schimpfte und rauchte, und mir war trotz der starken, aber fast schon winterlich weißen Sommersonne, die langsam über den Bürgersteig in unsere Richtung kroch, ziemlich kalt.

Wahrscheinlich war mir deshalb so kalt, weil ich am nächsten Tag für drei Wochen wegfahren musste, nach Heidelberg, das mir gerade so weit weg vorkam wie Sibirien, wegen einer Arbeit, die ich mir nicht wirklich ausgesucht hatte, und Robert ging es offenbar auch nicht besonders gut. Am Montag hatte er, als Autor des ersten echten und auch noch sehr erfolgreichen EU-Romans, in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Tiergarten eine Rede über das schlimme, schöne Europa gehalten, über die sich am nächsten Tag unser alter, ewiger Schatten Henryk in der Welt lustig gemacht hatte, ausgerechnet der Henryk, den wir beide ungefähr so gern mochten wie einen Verwandten, der uneingeladen zu jeder Beerdigung kommt, das halbe kalte Buffet aufisst und später auch noch über den Toten schlecht redet. Und am Dienstag war Robert von Berlin für einen Abend nach München geflogen, wo er in den Kammerspielen mit einer erstaunlich humorlosen Journalistin aus Wien über das schlimme, schöne Europa diskutieren sollte. Er kannte sie zwar seit Jahren aus dem Café Central, nannte sie jetzt aber trotzdem immer nur pikiert "diese Journalistin aus Wien", denn sie und der Moderator hatten ihn die meiste Zeit ignoriert, und das fand er fast genauso deprimierend wie das Rauchverbot auf der Bühne der Kammerspiele. "Wer den Leuten das Rauchen verbietet", sagte Robert schließlich mit diesem traurigen Robertlächeln auf der kühlen Terrasse des Savoy-Hotels zu mir, "wird ihnen bestimmt bald sagen, welche Bücher sie lesen dürfen und welche nicht." Er schob sich eine Zigarette zwischen die Lippen, aber zündete sie nicht an.

Kurz bevor sich die weiße, grelle Sonne auf dem Bürgersteig bis ganz zu uns vorschieben konnte, fragte ich Robert, ob wir nicht vielleicht doch reingehen könnten, weil ich immer noch fror. Er schaute unglücklich seine Zigarettenschachteln an, steckte sie langsam in seine Jackentasche und stand auf, und kurz darauf saßen wir ganz hinten in dem viel zu dunklen Frühstücksraum des Savoy-Hotels, wo man natürlich nicht rauchen durfte und wo es leider trotzdem furchtbar zog. Außerdem war es auch noch sehr laut, weil die Gäste und Kellner alle gleichzeitig redeten, lachten, mit dem Besteck und dem Geschirr klapperten, aber vielleicht kam es mir nur so vor, weil ich ja am nächsten Tag in dieses verfluchte Heidelberg fahren musste.

"Wie viele Lesungen hast du mit deinem letzten Roman gemacht?", sagte ich zu Robert, nachdem uns ein kleiner, dünner Kellner mit pechschwarzen Haaren Kaffee und Fruchtsalat gebracht und die Tassen und Teller vor uns auf den Tisch geknallt hatte.

"Ein paar sind es noch, aber dann ist wirklich Schluss. Bei hundertdreißig habe ich aufgehört zu zählen", sagte er. "Herrgott, das geht wirklich schon ein ganzes Jahr lang so!"

"Ich mache irgendwie gar keine Lesungen mehr", sagte ich. "Keine Interviews, keine Diskussionen, keine Buchmesse."

"Und? Hilft es?", sagte er wehmütig. "Hast du seitdem bessere Laune als ich?"

"Nein", sagte ich lächelnd, "natürlich nicht. Aber wenigstens kann ich so normal arbeiten." Dann fielen mir leider die drei endlosen Heidelbergwochen ein, die ich vor mir hatte, und mir wurde davon kurz schlecht. Ich aß trotzdem ein paar Löffel Obstsalat, ich dachte, vielleicht würde es ja wenigstens Robert ein bisschen besser gehen, wenn er endlich wieder zum Schreiben käme, und dann fragte ich ihn, wie das eigentlich ganz genau war mit seiner Schwester und ihm. Sie hätten denselben Vater, aber andere Mütter, sagte er, aber sie liebten sich trotzdem sehr, er, der verlassene Internatsjunge, und sie, das umsorgte Mama-und-Papa-Kind, und so ähnlich, aber auch ganz anders und umgekehrt war es bei meiner Schwester und mir, und das erzählte ich ihm nun auch. Dann sagte Robert müde, dass er sich am nächsten Tag im Deutschen Theater das Stück ansehen müsse, das sie aus seinem EU-Roman gemacht haben. Und dann sah er mich stumm und ziemlich melancholisch an, und ich sagte: "Lass uns wieder rausgehen. Draußen ist es jetzt bestimmt Sommer, und du kannst dir endlich wieder eine anstecken ..."

Als wir aus dem dunklen, kalten Frühstücksraum des Savoy-Hotels hinaustraten und uns an unseren alten Tisch setzten, strahlte und glühte die Fasanenstraße in einer Sonne, die jetzt sommerlich rot war, braun und orange. Ich blinzelte in dem grellen Mittagslicht, Robert blinzelte auch, er machte sich eine Zigarette an, und ich atmete immer wieder den Rauch, der zu mir herüberzog, heimlich und tief ein. Warum, dachte ich, riecht Zigarettenrauch manchmal so märchenhaft gut? Warum kommt es einem beim Rauchen oft so vor, als würde man auf dieser blaugrauen Wolke aus Nikotin und Feuer einfach davongetragen werden, in eine Welt, in der alles in Ordnung war?

Am nächsten Tag, im Zug nach Heidelberg, las ich Roberts alten Roman Die Vertreibung aus der Hölle, den er mir im Savoy zum Abschied geschenkt hatte. Dabei hatte er gesagt: "Der ist mir viel wichtiger als mein Bestseller!" Es ging um einen portugiesischen Juden, der im siebzehnten Jahrhundert mit seiner Familie nach Holland fliehen musste, und dann kam auch noch ein österreichischer Jude von heute vor, der es auch nicht ganz leicht hatte. Ich liebte das Buch, während ich es las, ich merkte gar nicht, wie die Zeit verging, und als ich nach fast sieben Stunden in Heidelberg aus dem Zug ausstieg, kaufte ich mir auf dem Bahnhof eine Schachtel gelbe American Spirit und rauchte gleich noch am Taxistand meine erste Zigarette seit fast dreieinhalb Monaten.