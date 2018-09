Normalerweise steh ich nicht auf alte Männer. Es gibt Frauen, die sind immer auf der Suche nach Papa, andere – na ja. Weites Feld. Aber Mueller. Schon der Name – Robert Swan Mueller III. Das hat den Sound des alten Amerikas. Jetzt nicht wie Ralph Lauren und Samtslipper, Mueller steht für: Jurist aus Princeton. Marine in Vietnam, Purple Heart Medal etc., um nur eine von Muellers vielen Tapferkeitsmedaillen zu nennen. Republikaner. Ex-FBI-Chef. Jetzt Chef der Untersuchungskommission zum Einfluss Russlands auf die Wahlen der Vereinigten Staaten von Amerika. Ist Robert Swan Mueller der einzige Typ, der in diesem heißen Sommer seinen dunklen Anzug konsequent trägt und nicht ablegt? Dem es egal ist, dass Investmentbanker in London auf Rosa umgestellt haben ("pink and perky") und der angesagte Typ in Kapstadt in Kanariengelb dahergezwitschert kommt? Dass Jeff Bezos sich mit gelackten Bomber-Jackets an Zuckerberg vorbei nach vorn spielt? Aber Mueller: hochgeschlossen, Schlips festgezurrt um den langen faltigen Hals, während die Ladys in Paris ja schon mit Männernachthemden aus Ökobaumwolle über die Avenues schweben, handgenäht in der Ukraine natürlich.

Das Satire-Portal The Onion ist jedenfalls die einzige Quelle eines Bildes, das Mueller mit offenem Kragen zeigt, beim vino bianco vor italienischem Altstadt-Gebrösel. Mueller soll gesagt haben, nach zwei Monaten Ferien fürchte er sich jetzt vor der Rückkehr zur Arbeit. Hahaha. Sehr komisch. Robert Mueller und Urlaub. Keiner hält drauf wie er, den ganzen heißen Sommer lang, während wir irgendwo am Wasser fläzen und ab und zu Mueller-News checken. Außerdem: Mueller und Furcht? Mueller ist der schärfste Hund dieses Sommers, und das Fürchten liegt ganz auf der anderen Seite. CNN macht hoffnungsvoll mit der Nachricht auf, dass die Tweets aus dem Weißen Haus jetzt eine geradezu hysterische, frenetische, ja zittrige Qualität erreicht haben, Mueller stoppen, Sessions rausschmeißen, weil Jeff Sessions diesen Mueller nicht stoppt, verdammter Sonderermittler, unfähiger Justizminister, und dann noch Trump jr. vor der Flinte, "mein wunderbarer Sohn", nur weil er mit den Russen rumgemacht hat wie Papa mit den Muschis. Scheiß-Hexenjagd, 46 Mal "Hexenjagd" in den zwei, drei Wochen, nicht zu vergessen natürlich: Fake-Media, Fake-Media, Fake-Media ...

In Social-Media-Netzwerken explodiert der Spott. Was Mueller wohl mache mit diesem Tweet, in dem der Präsident der Vereinigten Staaten seinem Justizminister mit Rausschmiss droht, weil der ihn nicht vor Muellers Truppe schützt, na was wohl? Abheften. Tweet-Beweisstück No. 2436. Weitermachen. Scharfer Hund, wie gesagt, Mueller, will man wissen, wie scharf der drauf ist, muss man nur den Scheitel betrachten, links messerklingenschmal durch das weiße Haar gespurt. Muellers Lippen sind meist zusammengepresst, das wirkt, als sollten sie die rasierklingenscharfen Zähne verbergen. Rechts und links vom Mund kragen Kieferknochen wuchtig aus der schmalen Silhouette, die Zermalmungskompetenz versprechen. Dabei kommt er keineswegs als Kampfhund rüber, dazu ist Muellers Haupt zu hochgezogen, tief gespurte Falten von der Nase bis zu den Mundwinkeln, und die Augen sind dunkel und rund, meist ist der Kopf ein wenig zur Seite geneigt, die Augen rollen nachdenklich nach links oder rechts oben. Ein Intellektueller, der jetzt diese verdammte Aufgabe hat, aufzuräumen. Hinter Trump oder Putin. Für uns. Für die Demokratie. Und die ganze blöde Welt. Bevor es kracht. Man muss ihn lieben. Hoffen, dass er durchhält. Wer, wenn nicht er? Mueller: unser Sommerboy.

