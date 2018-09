Als sie ihre Stimme entdeckte, war sie 14 und hatte schon alles erlebt, was später in ihren Songs zum Ausdruck kam. Ihren Vater kannte sie nicht, ihre Mutter kellnerte in Zügen. Als Elfjährige arbeitete sie im Grillrestaurant der Mutter und wurde vergewaltigt. Sie kam daraufhin in ein Erziehungsheim, aus dem sie floh. Sie schaffte mit ihrer Mutter als Prostituierte an und landete im Gefängnis. Bei dem Versuch, ihren Unterhalt auf andere Weise zu verdienen, wurde sie in einem Club als Tanzgirl und Sängerin entdeckt. Mit 18 Jahren nahm sie ihre erste Platte mit einer Größe des Jazz auf. Sie sang mit allen, die Rang und Namen hatten, setzte aber eigenwillig ihren von Improvisationen geprägten Stil durch und schrieb eigene Songs.



Trotz ihres Erfolgs litt sie unter Rassendiskriminierung. Das Unglück blieb ihr treu: Sie hatte einen Hang zu gewalttätigen Männern, und ihre Mutter verspielte ihre nicht gerade üppigen Gagen. Dann wurde sie zum ersten Mal wegen Rauschgiftbesitz verurteilt. Nach ihrer Entlassung ein knappes Jahr später sang sie mit überwältigendem Erfolg in einer ehrwürdigen Konzerthalle, die eigentlich klassischer Musik vorbehalten war. In ihren letzten zehn Lebensjahren pendelte sie zwischen Heroinabhängigkeit und Entzug, schaffte auf der Bühne aber immer wieder die Verwandlung in eine souveräne Lady mit weißer Gardenie im Haar.



Kurz nach einem Benefizkonzert brach sie zusammen, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und starb, von Polizisten bewacht. Mit ihrem Namen verbindet sich ein Song, in dem sie Lynchmorde anprangerte. Wer war’s?

Lösung Nr. 32:

Ödön (Edmund) Josef von Horváth (1901 bis 1938) war ein sozialkritischer Dramatiker und Romancier mit österreichisch-ungarischen Wurzeln. Seine Theaterstücke und Romane schrieb er auf Deutsch. Lebensstationen waren u. a. Budapest, Wien und Berlin. Auf der Flucht vor den Nationalsozialisten wurde er am 1. 6. 1938 in Paris auf den Champs-Élysées von einem Ast erschlagen