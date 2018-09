Vor Kurzem starb der russische Großmeister Jewgeni Wasjukow mit 85 Jahren. Dem Leben in seiner ganzen Fülle war der vier Mal Verheiratete (davon drei Mal mit derselben Frau!) von Herzen zugetan. Ich erinnere mich an ein ausladendes Mittagessen während des ersten WM-Kampfes Karpow gegen Kasparow 1984 in der Datscha Karpows außerhalb Moskaus, als Jewgeni als dessen Sekundant fungierte und ich fürs Fernsehen berichtete.

Selbstverständlich gehörten zum guten Mahle das eine oder andere Glas Wodka und vor allem Zigaretten, die ihn auch beim Schachspiel stets begleiteten. Ähnlich wie übrigens den einstigen Weltmeister Michail Tal, gleichfalls ein Kombinationskünstler.

Seinen größten Erfolg feierte Jewgeni beim Marlboro-Turnier (ausgerechnet!) in Manila 1974, das er vor Tigran Petrosjan, Bent Larsen und etlichen anderen Weltklassespielern gewann. Einmal wollte er unbedingt, dass ich ihn in die Sauna begleite. Mit meinen paar Brocken Russisch radebrechte (oder radebrach?!) ich mehr schlecht als recht, als der tschechische Großmeister Lubomir Kavalek dazukam und sich über meine Bemühungen köstlich amüsierte.

Nie erkaltete Jewgenis Liebe zum Schachspiel, er war Seniorenweltmeister und noch im September 2017 Moskauer Seniorenblitzschachmeister.

Mit welcher eigentlich gegen den schwarzen König gerichteten Opferkombination eroberte er 1964 als Weißer am Zug die abseitsstehende schwarze Königin von Ratmir Cholmow?

Lösung aus Nr. 32:

Wie nutzte Schwarz am Zug die unglückliche Lage der weißen Dame aus?

Nach 1...Lc5+! 2.Sd4 Ta8! gab Weiß wegen des Damenverlusts auf, weil auch die listige Ausflucht 3.Db4! Lxb4 4.Sxc6 Lxa3 mit siegreichem Freibauern a4 nicht geholfen hätte