Sogar in die Lyrik hat er Eingang gefunden: "Er liebt die Herausforderung / Strotzt vor Kraft / Gibt alles." Mit diesen Attributen der Stärke bedachte der deutsche Dichter Friedrich Hirschl vor zwei Jahren ein unscheinbares und doch weit verbreitetes Stadtmöbel. Lange Zeit stand es im Abseits, ehe es nunmehr – ungewollt und mehr denn je – ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist: der Sperrpfosten, genannt Poller.

Schon das Wort klingt nach Widerstand. Distanz halten, Grenzen ziehen, klar und unbeirrt – derartige Assoziationen tauchen sogleich auf. Und das sollen sie auch, im Sinne der Sicherheit. Denn die virulente Gefahr von islamistischen Terroranschlägen mit Automobilen und Transportfahrzeugen, wie sie in der jüngsten Vergangenheit in mehreren Großstädten stattfanden, löste einen Boom aus. Überall wuchsen neue Poller aus dem Asphalt, ein ganzer Wald davon – in Wien und Berlin ebenso wie in New York. So sollen in der Ostküsten-Metropole noch in diesem Jahr mehr als 1500 zusätzliche Poller errichtet werden. Sukzessive beginnt sich das Stadtbild zu verändern. Der öffentliche Raum wird aufgerüstet – und das ganz gewaltig.

Auch in der österreichischen Hauptstadt lässt man seit Herbst 2017 an neuralgischen Orten massive Sperren aus Sicherheitspollern errichten. Den Beginn machte der Regierungssitz am Ballhausplatz, wo nun rund 60 Stück Kanzleramt und Präsidentschaftskanzlei abriegeln. Die zunächst favorisierte Variante einer Mauer, in den Boulevardmedien heftig kritisiert, konnte durch Intervention des damaligen Bundeskanzlers gerade noch abgewendet werden. Weitere Anlagen folgten in diesem Frühjahr: am Rathausplatz (mit 78 Stück das absolute Pollerzentrum), vor und um das Areal des Schlosses Schönbrunn, in der Kärntner Straße, für die Mariahilfer Straße wird noch geplant. Der Antiterrorpoller – ein Meter hoch, mit Edelstahl verkleidet, Durchmesser 32 Zentimeter – hat Einzug gehalten in Wien. Er soll Rammangriffe verhindern, abschrecken und das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen erhöhen, dabei aber die Stadt nicht zu sehr "martialisieren", wie die Wiener Planungsstadträtin Maria Vassilakou meint. Eine Gratwanderung also.

Doch wie kam der Poller überhaupt in die urbanen Zentren? Und was machte und macht er mit den Stadtbewohnern?

Der fest im Boden verankerte Pflock aus Holz oder Metall ist ein kleines Ding mit großer Wirkung. Seine Anfänge sind mit der Seefahrt verbunden, diente er doch ursprünglich zur Befestigung der Schiffsleine. Von den Piers auf die Straße wanderte er erst im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts. Er wurde höher und fungierte nunmehr in erster Linie als Absperrvorrichtung. Von großen Fahrzeugen nicht zu überwinden, für kleinere Fortbewegungsmittel, Fußgänger und Radfahrer aber problemlos durchlässig, das waren und sind die Vorzüge dieses Straßenmöbels.

Die großräumige Verbreitung der Poller stand im Zeichen des enormen Urbanisierungsschubs, der seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert zu einer Intensivierung des Verkehrsgeschehens führte. Überlegungen wurden angestellt, wie die Mobilität gelenkt und der Straßenraum in Zonen gegliedert werden könnte, um dadurch Konflikte minimieren zu können. Menschen und Güter sollten möglichst ungehindert zirkulieren, dieses Prinzip geriet zum Paradigma moderner Stadtplanung. Frühe Ansätze dazu gab es in Wien schon um 1780, als man auf der Schlagbrücke über den Donaukanal (heute Schwedenbrücke) erstmals Holzbarrieren errichtete, die Fußgänger und Fuhrwerke separierten. Trennung der Fahrbahnen und Entmischung der Verkehrsteilnehmer – mithilfe der Poller schienen sich diese Ziele rasch und baulich einfach realisieren zu lassen.

Die Poller entwickelten sich zu einem Sinnbild für die autogerechte Stadt

Die Massenproduktion derartiger physischer Barrieren begann. In Wien gehörte die 1894 gegründete Firma Wallner & Neubert zu den Pionieren. Ihre gusseisernen Poller, versehen mit den Initialen des Unternehmens, stehen noch heute auf zahlreichen Straßen und Plätzen der Innenstadt. Die frühen Modelle, die im internen Sprachgebrauch des Magistrats die Bezeichnung "Otto Wagner" tragen, sind zu erhaltenswürdigen Denkmälern der Gründerzeit geworden. Sie prägen das historische Bild der Stadt maßgeblich mit. In Deutschland wurde die 1895 gegründete Frankfurter Firma Wellmann zum Marktführer. Ihre Poller sind mittlerweile in über 800 deutschen Städten anzutreffen.

Eine kontinuierliche Erfolgsgeschichte also? Nicht wirklich. Denn je mehr Poller errichtet wurden, umso mehr wurden sie zum Sinnbild für die autogerechte Stadt, die sich nach 1945, mit der zunehmenden Massenmotorisierung, endgültig zu etablieren drohte.