Wer schlecht über Volksmusik spricht, muss den Unmut der Masse fürchten. Vielleicht klingt Ursula Hemetek deswegen so vorsichtig. Wenn sich die Musikwissenschaftlerin kritisch über österreichische Schunkellieder äußert, stocken ihre Worte. Dann schält und zerkleinert sie jedes scharfe Argument, bis alle Spuren von sanfter Abneigung wieder verschwunden sind.

"Volkstümliche Musik, das ist halt einfach nicht mein Geschmack", streut sie zwischen ihren Sätzen ein. Oder: "Volksmusik kann so vieles sein – und Musik ist nie schlecht." Die 61-jährige Wienerin, eben erst mit dem mit 1,4 Millionen Euro dotierten Wittgensteinpreis öffentlich gewürdigt, sagt das kopfschüttelnd, mit geschlossenen Augen, als wolle sie für einen Moment selbst verschwinden. Fast auch ein bisschen so, als nage es an ihrem Gewissen, dass das Wort "Volksmusik" hier am Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien mehr ein Alibibegriff ist, seit sie selbst vor acht Jahren die Leitung übernommen hat.

Dank der Ethnomusikologin Hemetek hat die Erforschung des Fremden die österreichische Volksmusik am Institut weitgehend verdrängt. Es sind die Stimmen unterdrückter bosnisch-kroatischer Minderheiten etwa oder diskriminierter Roma, die Ursula Hemetek seit rund 30 Jahren penibel seziert.

In ihren Studien ordnet sie die melodischen Stücke und rhythmischen Tanzlieder nicht nur nach Klangmustern, Musikentwicklung und Text-Ton-Verhältnis ein, sondern übersetzt die Texte mit erbarmungsloser Transparenz ins Deutsche. Erbarmungslos, weil kaum andere Musikstücke so deutlich und unverblümt sagen, was ist und war, wie jenes Liedgut der Minderheiten. Es trägt klare gesellschaftspolitische Botschaften, es sind Geschichten über Krieg, Flucht- und Diskriminierungserfahrungen, welche die Musiker besingen und beklagen.

Die Auszeichnung für Ursula Hemetek und mit ihr auch für die Minderheitenforschung in der Musik, die viele so lange als Orchideenfach belächelten, war eine Überraschung. "Vielen gefällt das in diesen Zeiten bestimmt nicht", sagt Hemetek. Spitz klingt das aus ihrem Mund. Sie braucht einen Schluck Wasser, greift zu dem großen Krug, der da am Holztisch steht, und zu einem genoppten Heurigenglas. Ihre hellen Augen blicken fragend, es geht schließlich um Zeiten, in denen Regierungsmitglieder mit Angstreden gegen Migranten mobilisieren, in denen Kanzler und Vizekanzler mit Kindern im Trachtenanzug posieren – und Musiker wie Andreas Gabalier mit patriotischen Texten zielsicher ein riesiges Publikum zum Jubeln bringen.

Zwischenbilanz Erfolge 2011 Das Institut An der Musik-Uni Wien übernimmt Hemetek die Leitung des Instituts für Volksmusikforschung und verstärkt den Fokus auf die Musik der Minderheiten 2017 Der Dachverband Hemetek wird zur Generalsekretärin des International Council for Traditional Music (ICTM) ernannt, der internationalen Organisation für Ethnomusikologie 2018 Der höchste Preis Im Juni wird die Wissenschaftlerin mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet. Mit dem Preisgeld von 1,4 Millionen Euro will Hemetek ein neues Forschungsinstitut für Ethnomusikologie aufbauen Misserfolge 1994 Der Rücktritt Hemetek war Gründungsmitglied von Romano Centro, einem der ersten Roma- Vereine in Österreich. Nach drei Jahren als Vorstandsmitglied tritt die Wissenschaftlerin zurück, weil sie sich zu sehr vereinnahmt fühlt

"Das kommt aus irgendwelchen Gründen offensichtlich an", sie zögert. "Aber die Musik kann nichts dafür!" Kopfschütteln, ein schwarzer Haarreifen steckt in ihrem dichten langen Haar. Volksmusik zum Feindbild zu erklären, das sei genauso populistisch wie deren Idealisierung.

Als Wissenschaftlerin mit Differenzierungslust muss sie sich fast gegen einseitige Blickwinkel wehren. Vielleicht aber auch deshalb, weil sie weiß, dass die Mehrheit ebenso für ihre Botschaften erreichbar ist, wenn die richtigen Träger sie richtig vermitteln.

Wie die Zillertaler Schürzenjäger zum Beispiel. Vor einigen Jahren versuchte der Verein Initiative Minderheit, den Hemetek mitbegründet hatte, für eine Veranstaltung jene österreichische Band zu gewinnen, der die Leute regelmäßig zu Füßen liegen. Eine euphorische Menschenansammlung in überhitzten Konzertsälen ist immer ein fruchtbarer Boden für Ideen. Warum nicht auch für ihre eigenen? Instrumentalisierung im besten Sinne.

Hemetek hatte zuvor penibel recherchiert und nichts von all dem über die Schlagerkapelle gefunden, was sie befürchtet hatte – keinen latenten oder offenen Fremdenhass. Das Volksmusik-Ensemble ist mit jüdischen Kollegen gut befreundet und hat mit nationalem Gedankengut nichts am Hut. Mit den österreichischen Schunkelliedern sog das traditionsliebende Volk auch Sensibilisierungsbotschaften über benachteiligte Minderheiten auf. "Und die Musik war gar nicht schlecht", sagt Hemetek, "da standen wirklich gute und weltoffene Musiker auf der Bühne."