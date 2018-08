Die Trump-Regierung kämpft weiter gegen den Klimaschutz. Jetzt will sie einen unter Präsident Barack Obama erlassenen Plan kippen, nach dem die Autos in den USA bis zum Jahr 2025 stetig effizienter werden müssten. Umgerechnet nur fünf Liter Benzin pro 100 Kilometer dürften sie demnach dann noch verbrauchen. Ein ehrgeiziges, aber technisch machbares Ziel. Doch Trump will schon 2020 mit den schrittweisen Verbesserungen Schluss machen. Die dann geltende Obergrenze, umgerechnet 6,4 Liter/100 Kilometer, soll danach nicht mehr verschärft werden. Die in den USA so beliebten SUV und Pick-up-Trucks waren in Obamas Plan ohnehin schon ausgenommen, sie dürfen mehr verbrauchen. Mit seinem Stopp will Trump den US-Autobauern einen Gefallen tun, die über die hohen Kosten der geforderten Effizienzsteigerungen geklagt hatten.

So weit nichts Neues. Fast allen Autokonzernen hat es nie gepasst, wenn ihnen Staaten vorschrieben, wie viel Benzin oder Diesel ihre Fahrzeuge verbrennen dürfen. Egal ob dies am Verbrauch oder an den CO₂-Emissionen gemessen wurde. Weltweit kämpfen mächtige Autolobbys gegen strengere Klimaschutzauflagen. In der Regel konnten sie die von der Politik geplanten Restriktionen abschwächen. Am Ende aber wurden in allen großen Automärkten Regelungen verabschiedet, die Jahr für Jahr eine Reduktion des Verbrauchs vorsehen: in der EU, in Japan, China und den USA. Das härteste Regime hat die EU, wo als Grenzwert für 2020/21 ein Flottendurchschnitt von 95 Gramm CO₂ pro Kilometer (4,1 Liter Benzin/100 km) gilt. Trotz allen Wehklagens gaben diese Ziele den Autokonzernen Planungssicherheit. Und die Effizienzfortschritte konnten kostensparend in allen Weltmärkten genutzt werden.

Auch wenn die Trump-Leute den Autokonzernen nun entgegenkommen wollen, wird ihnen die Änderung auf die Füße fallen. Die Argumente für ihre Volte, etwa dass schwerere Autos sicherer seien und die Kundschaft sich dank niedrigerer Autopreise (durch eingesparte Kosten bei der Effizienzsteigerung) mehr Sicherheitstechnik leisten könne, sind barer Unsinn. Das wissen auch viele Amerikaner. Angeführt von Kalifornien, das, von Smog und Klimawandel geplagt, dank Sonderrechten die härtesten Umweltgesetze in den USA erlassen hat, wollen ein Dutzend US-Staaten gegen die klimaschädliche Kursänderung der Trump-Regierung klagen. Es droht ein Regelungswirrwarr in den USA, den auch die heimischen Konzerne General Motors, Ford und Fiat Chrysler nicht gebrauchen können. Hinzu kommt: Wenn die US-Konzerne an der Entwicklung effizienter Technik sparen, werden sie auf den Auslandsmärkten noch weniger konkurrenzfähig. Denn die Spritschlucker will weltweit kein Mensch haben.