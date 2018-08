Ginge es nach Stephan Schilling, würden sich an diesem Wochenende Tausende Kinder und Jugendliche in einer großen Halle treffen. Zusammen würden sie auf eine riesige Bühne schauen und dort oben ihre Stars beim Singen und Tanzen und Quatschmachen bewundern. Oder in langen Schlangen anstehen, um mit ebendiesen Stars ein Selfie zu machen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden