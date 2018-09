Als wir uns verabreden, sind die Sommertage noch frisch und die Nächte kühl. Meine Freundin schlägt vor, im Juli für ein Wochenende ins Tessin zu fahren. Gefangen in meinem kleingeistigen Alltagsrhythmus, zögere ich: Zwei ganze Tage seien mir ein bisschen viel, schreibe ich ihr, es sei gerade viel los an den Wochenenden und, natürlich, auch bei der Arbeit.

Wie absurd, denke ich ein paar Wochen später. Die Hitze hat sich inzwischen über die Stadt gelegt. "Ich sehne mich nach dir und den Bergen", schreibe ich meiner Freundin, "lass uns doch zwei Tage wegfahren." Sie antwortet: "Ich hätte auch ein Zelt, falls du voll draußen sein möchtest." Sie wolle es ohnehin testen vor ihrer Trekking-Reise durch Albanien.

Ich zögere wieder. Erinnerungen an meine Zelt-Vergangenheit werden wach, sie liegt schon sehr lange zurück.

Als Kind baute mir mein Götti ein Tunnelzelt im Garten meiner Eltern auf. Ich kletterte am Abend hinein, konnte nicht einschlafen auf der harten Isomatte und dachte an das weiche Bett in meinem Zimmer. Ich fragte mich, warum ich nicht einfach dort liege.

Als Jugendliche bauten wir, benommen von der Sonne und betrunken von Dosenbier, auf Open-Air-Festivals billige Einweg-Zelte auf und schafften es zuverlässig, diese am ungünstigsten Ort zu platzieren. Wir hatten nur ein Ziel: möglichst rasch ans Konzert. Es folgte keine Nacht, in der ich das nicht bereute. Besonders in jener, als ich aufschreckte, weil jemand auf ein Schlagzeug eindrosch, das er ausgerechnet neben unserem Zelt aufgestellt hatte.

Als ich 20 war und Jugend- und Sport-Kurse leitete, ließen wir unsere Teilnehmer auf zweitägigen Wanderungen Zelte aus Militärblachen aufbauen. Diese Touren unternahmen wir im Frühjahr, über Ostern, manchmal hatte es noch Schnee, oft war es nass und garstig. Insgeheim hoffte ich immer, dass wir einen Bauern finden würden, der uns in seinem Stall schlafen lässt.

Seither übernachte ich in Jugendherbergen, im Hotel oder in komfortabel ausgestatteten Airbnb-Wohnungen. Ich schätze dicke Matratzen, weiche Handtücher, warme Duschen und Kühlschränke als zivilisatorischen Fortschritt, auf den ich nicht mehr freiwillig verzichten möchte.

Und jetzt, kurz vor meinem 30. Geburtstag, frage ich mich, ob ich dem Zelt noch einmal eine Chance geben soll.

Ich scrolle durch meinen Instagram-Feed, wo Hashtags wie #swissalps, #inlovewithswitzerland und #wanderlust seit Wochen trenden und Bilder von karibisch klaren Bergseen und verlassenen Gipfeln mich jedes Mal von Neuem neidisch machen.

Seit ich irgendwann, als Studentin in der Stadt, die Blauring-Sommerlager zu vermissen begann, ist das Wandern mein liebstes Hobby geworden. Die Zugfahrten in die Berge, das Nebeneinandergehen und das Falsch-Singen, das Bad im Dorfbrunnen und das Picknick im Wald, bei dem wir Gurkenscheiben mit Aromat bestreuten und trockenes Brot mit nach Schinken schmeckendem Gerber-Chäsli bestrichen – und dieses Gefühl, wieder einmal richtig zu müde zu sein am Abend.

Manchmal haben wir Leiterinnen für die Mädchen im Garten des Lagerhauses Unterstände gebaut, unter denen sie in ihren Schlafsäcken übernachtet haben. Ich erinnere mich an glückliche Gesichter.

Warum also sollte ich, statt nur in die Berge zurückzukehren, nicht auch wieder einmal eine Nacht draußen verbringen? Angetrieben von der Freundin, die mich schon an der Uni gerne fragte, ob wir nicht lieber, statt zu lernen, eine Radtour machen wollten. Bevor ich meine Bedenken ausbreiten konnte, hatte sie ihre Bücher schon zusammengepackt. Sie ist das Abenteuer, ich bin die Vernunft. Und die Jahre unserer Freundschaft haben mich gelehrt: Es lohnt sich, die Vernunft zu überwinden. Mit wem sonst sollte ich mich wieder in ein Zelt wagen?