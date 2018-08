Sommer, Sonne, 35 Grad – ab ins Freibad.Während alle planschen, wacht einer am Beckenrand: Jochen Flämig, 55, arbeitet seit fast 40 Jahren als Bademeister, die vergangenen zehn im Bille-Bad in Bergedorf. Tausenden Kindern hat er das Schwimmen beigebracht – erziehen muss er aber meist die Eltern.

DIE ZEIT: Herr Flämig, ist es Fluch oder Segen, bei heißem Wetter zu arbeiten?

Jochen Flämig: Zu Beginn einer Schönwetterperiode ist es auf jeden Fall ein Segen. Die Gäste sind glücklich und vergnügt, das verleiht meiner Arbeit eine gewisse Leichtigkeit. Es wird oft verkannt, dass es trotzdem Arbeit ist. In den Schwimmbereichen haben wir ganzjährig etwa 35 Grad Lufttemperatur, ich mache zudem Aufgüsse in der Sauna bei 85, 90 Grad. Den ganzen Tag in so einer Wärme arbeiten zu müssen kann unangenehm sein.

ZEIT: Aber im Sommer, draußen, am Pool – das ist doch nett.

Flämig: In der prallen Sonne sitzen ist auch nicht ohne. Als ich mit 17 angefangen habe, habe ich mir tatsächlich erst mal einen Sonnenstich geholt.

ZEIT: Sie waren schon mit 17 Bademeister?

Flämig: Ja, da war ich gerade mit der Schule fertig. Aber da war ich nur Rettungsschwimmer. Kein Vergleich zu meinen Aufgaben heute.

ZEIT: Sie haben sich kürzlich zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ausbilden lassen. Was ist die wichtigste Eigenschaft für Ihren Job?

Flämig: Gelassenheit. Vor allem in Situationen, in denen alle geschockt sind und gar nicht reagieren. Und man braucht ein gewisses Bauchgefühl, um zu erahnen, wo etwas passieren könnte.

ZEIT: Woran erkennt man das?

Flämig: Ich kann das nicht beschreiben. Ich sehe es einfach. Vergangenes Jahr ist ein Kind vom Drei-Meter-Brett gesprungen, kam noch an die Wasseroberfläche, aber da hat man schon gesehen, dass es um sein Leben gekämpft hat. Eine Lehrerin saß daneben und hat auf dem Handy irgendwelche Bilder ausgetauscht; währenddessen ist das Kind langsam untergegangen. Dann springe ich.

ZEIT: Wie oft müssen Sie springen?

Flämig: Das gehört zur täglichen Arbeit. Beim Schulschwimmen springe ich auch sofort, wenn ein Kind unsicher wirkt. Ich tue dann so, als wäre es komplett normal, dass der Bademeister in voller Bekleidung im Wasser steht und mit dem Kind schwimmt. Damit keine Panik aufkommt.

ZEIT: Sie tragen eine große Verantwortung.

Flämig: Ja, die ist nicht ohne.