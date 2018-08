DIE ZEIT: Herr Neubauer, Sie sind Bürgermeister einer kleinen Stadt, Augustusburg in Mittelsachsen. Was können Sie gegen den Populismus ausrichten?

Dirk Neubauer: Viel. Wir Bürgermeister sind die letzte Meile der Demokratie: Wir stehen zwischen den großen Entscheidungen und dem Bürger, wir sind das Verbindungsstück. Wir müssen an der Tankstelle erklären, warum in Brüssel, Berlin oder auch nur Dresden diese oder jene Entscheidung getroffen wurde. Deswegen würde ich ganz unbescheiden sagen: Wir sind wichtig. Wir sind die, die die Demokratie an den Mann und die Frau bringen.

ZEIT: Es gibt Forscher, die sagen, dass in den Kleinstädten des Ostens die AfD auf besonders fruchtbaren Boden treffe: Viele dieser Orte bluten aus, Familien ziehen weg, Unzufriedene bleiben unter sich. Auch bei Ihnen?

Neubauer: Augustusburg geht es vergleichsweise gut. Aber ich weiß, was Sie meinen: Dass es die AfD gibt, ist ja kein Zufall. Die AfD ist nur das Ergebnis einer Entwicklung über viele Jahre, in denen die Leute, vielleicht besonders in den Kleinstädten, unzufrieden waren mit ihrer Lage. Viele fühlten sich vergessen und abgehängt. Und Politik hat viel Distanz aufkommen lassen. Es ist ein "Ihr da oben, wir hier unten"-Problem entstanden. Sorgen macht mir ein gewisser Hang zur Unversöhnlichkeit. Es gibt einen wachsenden Argwohn gegenüber allem, was mit Politik zu tun hat. Das lösen wir nur, indem wir Politik wieder verständlich und logisch machen. Das ist schwer genug.

ZEIT: Wieso ist das so schwer?

Neubauer: Es ist alles wahnsinnig komplex geworden. Auf Europa-, Bundes- und Landesebene wird reguliert und reguliert, mit Gesetzen und noch mehr Gesetzen, und am Ende hast du als Bürgermeister manchmal das Gefühl: Wenn du nichts Illegales tun willst, kannst du im Grunde gar nichts mehr machen. Ich würde mir ein bisschen mehr Vertrauen in uns wünschen – Vertrauen, dass wir es schon hinbekommen, wir in den Städten. Beim Breitbandausbau haben wir eine Jahrhundertaufgabe vor uns, aber ehe Sie nur ein Kabel verlegen können, kämpfen Sie sich durch Verordnungen, Gesetze, Regeln. Ich glaube manchmal, dass wir aus dem Blick verloren haben, wofür wir da sind: So viel wie möglich für die Leute zu erreichen. Und klar zu sagen, was nicht geht.

ZEIT: Sie waren früher Journalist bei der Mitteldeutschen Zeitung, haben über Politik geschrieben – und irgendwann die Seiten gewechselt. Warum?

Neubauer: Ich wollte Probleme nicht mehr nur beschreiben, sondern wirklich lösen. Aber am Ende gab es auch einen konkreten Moment, der mich dazu gebracht hat.

ZEIT: Welcher war das?

Neubauer: Es gab eine Bürgermeisterwahl hier im Ort, an der ich mich gar nicht beteiligt habe, ich war im Sommerurlaub. Als ein SPD-Kandidat aus der Nachbarstadt in die Stichwahl einzog, wurde er plötzlich massiv bedroht – von Leuten, die verhindern wollten, dass er Bürgermeister wird. Daraufhin zog er seine Kandidatur zurück, und die Wahl wurde vom Landkreis annulliert.

ZEIT: Unglaublich.

Neubauer: Ja, oder? Ich dachte: So kann das nicht laufen in einer Demokratie. Das akzeptiere ich nicht. Und bin also selber angetreten. Erst als Parteiloser. Später bin ich in die SPD gegangen. Ich war es leid, immer diese merkwürdigen Debatten zu führen, dass das System schlecht sei. Ich wollte zeigen, dass man etwas ändern kann, dass alles an Personen hängt.