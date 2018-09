Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Das Café Engel war einmal Hamburgs bekanntestes Restaurant. Das ist 16 Jahre her und hat nichts mit der Küche zu tun, mehr schon mit der Lage. Damals rammte nach einem Motorschaden der 130 Meter lange niederländische Frachter Kasteelborg den Anleger Teufelsbrück und riss den Ponton samt Gaststätte vom Ufer. Zum Glück waren noch keine Gäste da; niemand wurde verletzt. Christian Rach, der damalige Besitzer, baute das Häuschen wieder auf. Bald ging der Betrieb weiter. Vielleicht kam er ja so auf die Idee, später mal Restaurants zu retten.

Der Fernsehkoch ist schon lange raus, auch wenn er immer noch von der Magie dieses Ortes schwärmt. Es hat wirklich einen besonderen Charme, dass man hier nicht am oder über, sondern auf dem Wasser isst – keine Fischbrötchen, sondern gehobene, moderne Küche. Dass das Lokal auch in den Ferien gut besucht ist, liegt aber weder daran noch an der Magie. Man hat es hier schlicht ein wenig kühler als auf den Terrassen in der Stadt.

Heute allerdings weht selbst hier draußen kein Hauch. Der Ponton, der sonst oft spürbar schaukelt, rührt sich nicht vom Fleck. Im halb offenen Teil, dem "Wintergarten", sitzen zwei Gäste so ermattet auf ihren Stühlen, als wären sie in der Sonne geschmolzen. Bewundernswert, dass der eine es trotzdem schafft, den anderen über drei Stunden zu unterhalten. Er klingt wie eine Gestalt aus einem Kotelettenfilm der Siebzigerjahre: "Die kleine Blonde hat Pfeffer im Arsch" – diese Tonart, konsequent durchgehalten.

Statt Fischbrötchen gibt es im Café Engel gehobene, moderne Küche. © Vanessa Maas für DIE ZEIT

Hier stört sich niemand daran. Man ist gefühlt an Bord, weit weg vom gediegenen Nienstedten. Als die Kellnerin den einzelnen Kunden erblickt, wird sie beinahe mütterlich: "Keine Sorge, Sie haben ja mich." Und wirklich steht wenig später ein Küchengruß auf dem Tisch, wenn auch ein etwas sonderbarer. Zwiebelsuppe im Hochsommer? Aber es ist ja nur ein kleines Glas und überzogen nicht mit Käse, sondern einem leichten und geschmacklich sehr passenden Curryschaum.

Die Küche im Engel ist nicht so leicht auf einen Nenner zu bringen. Tarik Rose, der Besitzer, versuchte es mal mit der Formel KISS – Keep it small and simple. Zum Glück hat er offenbar vergessen, seinem Küchenchef davon zu erzählen. Der aus Gambia stammende Nkarang Sanyang spart weder am Aufwand noch an den Portionen. Das Pastrami als Vorspeise ist hausgebeizt, kein Vergleich mit der oft schinkentrockenen Supermarktware. Seine etwas zaghafte Würzung wird vom darauf angerichteten Pfifferling-Artischocken-Salat mit Parmesanraspeln ausgeglichen. Das süße Pfirsichdressing dazu ist schon eine Volte zu viel.

Die nette Kellnerin kippt Eiswürfel in die Karaffe mit lauwarm gewordenem Wasser. Es schwappt ihr dabei auf die Bluse; sie verzieht keine Miene. "Eine süße Maus", tönt es vom Nebentisch. "Frollein, noch Grauburgunder!"

Sanyang hat ein Faible für Suppen. Man erkennt zwar beim besten Willen nicht mehr, welche Fischwürfel er in seiner Bouillabaisse-Variante versenkt hat, doch das Aroma ist klar und präsent, unterstützt von reichlich Safran. Am Anleger machen immer noch die Elbfähren fest. Die Kapitäne in ihren Häuschen kommen den Tischen so nah, dass man ihnen zuprosten könnten. Na ja, vielleicht besser nicht. Der Mann vom Nebentisch fällt jetzt ein wenig aus seiner Rolle. Er spricht über die Flüchtlinge, warmherzig und vernünftig. Sein Gegenüber wirkt verunsichert. Rasch lenkt er das Gespräch auf seine Maskerade beim letzten Schlagermove.

Die Kellnerin serviert den Hauptgang: Schwarzfederhuhn, saftig gebraten. Geschmacklich hat es nicht viel zu melden gegen die mit Vanille eingeköchelten Tomaten. Doch gemeinsam mit fluffigen Gnocchi verträgt sich das alles recht gut. Man kocht hier solide, was ja auch passt – als Ausgleich zum losen Fundament wie zur flirrenden Hitze des Abends.