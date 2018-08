Wäre das nicht der finale Beweis für das Ende der CDU als konservativer Kraft: wenn sie jetzt auch noch anfinge, mit ganz links zu paktieren? Daniel Günther musste sich das in den vergangenen Tagen häufig fragen lassen. Der CDU-Ministerpräsident Schleswig-Holsteins hatte vorgeschlagen, seine Partei solle immerhin mal erwägen, im Osten mit der Linkspartei zu koalieren. Weil besondere Zeiten – in denen Wahlergebnisse immer verrückter ausfallen – auch besondere Maßnahmen erforderten.

Da hat Günther beherzt hineingestochen ins Wespennest: Verrat des letzten Rests an Unions-Identität! Wie weit geht der Wahnsinn noch?

Dabei liegt solch ein Bündnis im Osten näher, als beide Seiten sich das eingestehen. Zum einen, weil sie einander dort ähnlicher sind, als sie es selbst wahrhaben wollen. Zum anderen, weil es einen Profiteur gäbe, wenn CDU und Linke ihre Feindschaft herunterdimmten: die Demokratie.

Der ausgemachte Linken-Gegner Volker Bouffier regiert mit Hessens Grünen

Es ist fast ironisch, dass es erst einen Regierungschef aus dem Westen brauchte, um bundesweite Aufmerksamkeit zu schaffen für eine ostdeutsche Sonderlage: Die Koalition aus CDU und Linken dort wäre nichts anderes als eine große Koalition Ost. Dazu ein paar Zahlen: Die Linke ist im Osten noch Volkspartei. Zugleich wird die AfD immer stärker. In der jüngsten Umfrage für Sachsen (wo 2019 gewählt wird) liegt die SPD bei 9, die Linke bei 19, die AfD bei 24 und die CDU bei 32 Prozent. Schließt die CDU da eine Koalition mit Linken und AfD aus, betrifft dieser Ausschluss 43 Prozent der Wähler. CDU, SPD, Grüne und FDP müssten sich irrwitzig strecken, um gerade noch halbwegs koalieren zu können. Ähnliche Verhältnisse drohen in Thüringen; in Sachsen-Anhalt sind sie schon eingetreten.

Es kann also künftig Ergebnisse geben, die CDU und Linke geradezu zusammenzwingen. Oder will die CDU dann etwa doch mit der AfD ...? Wohl kaum: Die AfD in diesen Ländern ist die von Umsturz-Fantasten wie Björn Höcke oder Jens Maier; so radikal, dass eine Koalition mit ihr für echte Konservative undenkbar ist. Die Ost-Linke dagegen ist die Partei eines Bodo Ramelow, des Thüringer Ministerpräsidenten. Sie hat ein Vierteljahrhundert Regierungserfahrung. Kann da wirklich einer behaupten, diese beiden Parteien seien ähnliche Übel?

Die angebliche Distanz zwischen CDU und PDS-Linken im Osten war ohnehin stets ein bisschen geflunkert: Beide entstanden aus reiner DDR – die CDU aus der Blockpartei Ost-CDU, die Linke aus der SED. CDU und Linke sprechen im Osten beide eine ländlich-strukturkonservative Klientel an. Sie sind sich einig in wichtigen Themen: Landwirtschaft (beide stehen für große Felder und viel Mais), Braunkohle (beide eher dafür), Flüchtlinge (beide eher skeptisch), Schuldenbremsen in der Verfassung (haben Linke und CDU in Sachsen zusammen eingeführt).

Natürlich sind nicht alle Gemeinsamkeiten auf den Bund übertragbar. Von Katja Kipping zu Jens Spahn ist es weit. Von Sahra Wagenknecht zu Armin Laschet aber schon weniger. Die CSU, die jetzt besonders schäumt, eint mit der Linken zusätzlich, dass beide klassische Heimatparteien sind. Und dass beide im Bund radikaler wahrgenommen werden, als sie es zu Hause sind.

Aber mit den Linken – das darf eben nicht sein. Wegen der Identitätsfolklore: Jede Seite braucht ihren Schmuddel-Antipoden. Dabei beweist ein ausgemachter Linken-Gegner wie Hessens Regierungschef Volker Bouffier, dass eine CDU nicht links werden muss, bloß weil der Koalitionspartner links ist: Bouffier regiert mit Hessens Grünen. Gegen die ist Thüringens Linke ein Konfirmandenverein. Noch fällt solche Doppelmoral nicht auf, es geht ja bloß um den Osten. Aber der Westen soll sich nicht zu sicher sein: Politisch machte er dem Osten bisher noch alles nach (schwache SPD, starke AfD, Wut auf die Kanzlerin, Furcht allgemein). Das Land verändert sich, der Osten geht da nur voran.

Ein Problem bleibt: Es könnte sein, dass die AfD sich am allermeisten freut, wenn Linke und CDU regieren. An dem Einwand ist viel Wahres. Man könnte aber auch sagen: CDU plus Linke, sollte die Wahl das erzwingen, ist immer noch besser als CDU plus SPD plus Grüne plus FDP plus X – also ein Vielparteienbündnis bloß zur Umschiffung der AfD. Letzteres wäre die klumpige Soße der Mitte. Das Erste wenigstens ein Versuch, der die Gegensätze nicht verwischt, sondern moderiert.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio