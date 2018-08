Es ist das bedauernswerte Los vieler Konzertprogramme, beim ersten Hinsehen ziemlich abschreckend zu wirken. Bei diesem Programm ist das nicht anders: Der Cellist Christophe Coin spielt demnächst im Weißen Saal des Jenisch-Hauses die Cello-Suiten von Johann Sebastian Bach, alle sechs, verteilt auf zwei Abende. Hinzu kommen kurze Werke zeitgenössischer Musiker, die den Bach erst so richtig zum Aufblühen bringen. Für ungeübte Ohren klingt das erst einmal nach einer Menge Arbeit, dabei ist es genau das Gegenteil. Diese Konzertabende könnten einer der Höhepunkte dieses Sommers werden, auch für jene, die ansonsten nicht allzu oft Klassik hören.

Da wäre zunächst Christophe Coin. Ein Star, aber einer, dessen Name nicht sofort jedem etwas sagt, noch nicht einmal Kennern des Genres. Das mag daran liegen, dass er, auch wenn er rund 50 Aufnahmen eingespielt hat, sich nichts macht aus der Marketingmaschine des Klassikbetriebs (und auch daran, dass er nicht Yo-Yo Ma ist, nicht Julian Lloyd Webber und erst recht nicht Sol Gabetta), sondern sich einfach auf sein Kerngeschäft konzentriert: richtig gut Cello spielen.

Christophe Coin lernte bei Nikolaus Harnoncourt in Wien und Jordi Savall in Basel und ist Spezialist für die sogenannte historische Aufführungspraxis, das heißt, Musik so klingen zu lassen, wie sie der Komponist mutmaßlich bei der Uraufführung gehört hat.

Die Cello-Suiten von Bach sind klassische Musik für Leute, die eigentlich Probleme mit Klassik haben. Musik, in die man sich, wenn man möchte, hineinfallen lassen kann – komponierte Mühelosigkeit, der man nicht anmerkt, ob nun die Form den Inhalt bestimmt hat oder umgekehrt. Man merkt nur die Unbedingtheit: Es ist nicht vorstellbar, dass auch nur ein einzelner Ton anders klingt als eben ganz genau so. Es ist, in all ihrer Bescheidenheit, perfekte Musik.

Man kann, wenn man sich entschließt, die Konzerte zu besuchen, getrost alles vergessen, was man über Bach je gelesen und gehört hat. Vor dieser Musik sind alle gleich, man muss nicht Noten lesen können, um ihre mustergültige Architektur zu bewundern. Die Klänge strömen, ohne Umweg über den Kopf, direkt ins Herz.

Aller Voraussicht nach wird das Konzert so ablaufen: Christophe Coin wird im Weißen Saal Platz nehmen, sein Instrument zurechtrücken, die ersten Takte spielen und dann sanft zu schweben beginnen, erst unmerklich, aber bald unübersehbar. Auch die Zuhörer schweben, ebenso das Jenisch-Haus, das ja ohnehin in Klein Flottbek steht wie auf einer Zeitreise dort vergessen.

Die Musik wird schwebenderweise eine kleine Runde hinunter zur Elbe drehen. Vielleicht wird das Wetter gut sein, jemand hat die Flügeltüren geöffnet, und bodenlange weiße Vorhänge wehen im Sommerwind. Vielleicht peitschen aber auch Regenböen gegen die Scheiben. Das macht nichts. Bach ist wasserfest.

Wenn alles gut läuft, wird für die Dauer des Konzerts die Zeit stehen bleiben, und auf dem Nachhauseweg durch den dunklen Park wird man sich ein paar Jahrhunderte jünger fühlen.

Aufführungen am 25. und 26. August, jeweils um 19 Uhr. Kartenreservierung: 040/82 87 90