Eigentlich dürfte es diesen Film nicht geben, jedenfalls nicht im Kino. Weil ein Film, um ins Kino zu kommen, einen Verleih braucht. Oder Werbung. Oder wenigstens vorzeigbare Erfolge bei den Filmfestivals des Landes. Hat dieser Film alles nicht. Im Zeise-Kino läuft er ab heute trotzdem.

Die Glücksschmiede ist das Resultat, wenn ein Mann nicht akzeptiert, dass er eine Sache besser ruhen lassen sollte. Julian Behrens, so heißt der Regisseur und Autor dieses Films, war mal ein ziemlich solider Hip-Hopper, war außerdem Student und als solcher sehr gelangweilt, war aber nie Filmemacher, also bis jetzt.

Und vermutlich ist er jetzt immer noch kein Filmemacher, obwohl er diesen Film gemacht hat. Mit 15.000 Euro, die ein Investor zuzuschießen versprach, mit dem sich Behrens aber überwarf, weshalb er sich seinen Bausparvertrag auszahlen ließ, das Ersparte plünderte, die eigenen Großeltern um das Restgeld anging und alle Rollen mit Freunden besetzte, die gratis arbeiteten, ausnahmslos.

"Manchmal sind zwischen zwei Takes mehrere Monate vergangen, weil ich keine Kohle für die Technik hatte", sagt Behrens. Manchmal kamen die Drehgenehmigungen für die Straßen von Altona auch erst 24 Stunden vor Drehbeginn. Aber sie kamen.

Um Altona geht es in Die Glücksschmiede, auch wenn es vordergründig um anderes geht, was man aber nicht überbewerten darf. Die Geschichte vom Hufschmied Kudde (Kalle Tudyka), der das Pferd seiner Cousine versehentlich mit LSD füttert, dann den Hufschmiedjob verliert und verzweifelt den ersten deutschen Döner erfolglos zu verkaufen versucht, am Fischmarkt, mit Rotkraut, Bratensoße, Kartoffelstampf, ist reichlich wirr und lückenhaft geraten. Aber das Altona, in dem sie spielt, ist umso klarer gezeichnet, und dafür muss man dem Film dankbar sein.

Dafür, dass er einfach behauptet: Digger, dieses Altona existiert, ihr kennt es nur nicht. Altona als Ghetto, als Hamburger Brooklyn, als Figurentheater, in dem normale Menschen in der Minderheit sind. Eine Parallelwelt, die keinerlei Berührungspunkte hat mit dem grünen Chai-Latte-Altona der Biomarktmütter und Birkenstockväter. Bei Behrens ticken Dealer am Tag im Park und nachts im Club, "damit man auf die Musik flasht". Und das Norddeutsch wird so ausladend breit geschnackt, wie die Helden nach dem vierten Joint sind.

Behrens hat aus der Not eine Tugend gemacht, nur logisch also, dass die Tugend auch an einigen Stellen wieder zur Not wird: unfreiwillig komische Dialoge, übertriebene Charaktere. Man sieht gerne darüber hinweg. Denn da zeigt sich enorm viel Liebe zum Viertel, in der Hoffnung, dass ein paar Viertelleute den Film zurücklieben.

Der Film soll laufen, solange das Publikum Karten kauft, das ist die lose, aber trotzdem eben nicht selbstverständliche Abmachung zwischen Behrens und dem Zeise-Kino. Behrens’ Großeltern, die maßgeblichen Finanziers, fanden das Enkelwerk bei einer privaten Vorführung übrigens toll. Sagt Behrens.

"Die Glücksschmiede" läuft am 31. August und 7. September im Zeise-Kino, jeweils um 22.30 Uhr