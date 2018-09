Die Antwort gleich mal vorneweg: Nein, natürlich nicht. Und es leuchtet auch sofort ein. Man muss nicht einmal mahnend den Finger heben und darauf verweisen, wie viele Ressourcen zur Herstellung der Plastikhaut nötig sind (eine Menge) und welche Folgen die Entsorgung für die Umwelt hat (schwerwiegende).

Es reicht schon, einmal kurz die Frage nach dem Sinn zu stellen. Ein Heft, das von Haus aus einen Umschlag hat, zum Schutz nochmals einzuschweißen, das ist so, wie auf einer Stoßstange einen Aufprallschutz zu montieren. Ganz abgesehen davon, dass die Folie das Verhältnis von Mittel und Zweck verdreht: Das Plastik, das das Heft schützen soll, wird noch bestehen, wenn das damit zu schützende Papier längst verrottet ist.

Natürlich gibt es trotzdem einen Grund für die Verschweißung (es ist im Übrigen derselbe, aus dem auch in Einzelfällen die ZEIT eingeschweißt wird). Elbphilharmonie-Sprecher Jan Reuter formuliert ihn so: "Wir lieben das Magazin und möchten daher, dass es unversehrt bei unseren Abonnenten ankommt. Dies ist der Hauptgrund für die Folie, die das Heft auf dem Transport schützt."

Das Heft erscheint in einer Auflage von 25.000 Exemplaren, verschickt wurden bislang rund 6.000 Hefte. Künftig bekommen auch die Inhaber eines Konzertabos – das sind einige Tausend Hamburger – das Heft zugeschickt, selbstverständlich in Plastikfolie verpackt.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

"Im Zeitschriftenhandel, in unserem Plaza-Shop sowie an unseren Konzertkassen liegt das Magazin natürlich nicht eingeschweißt aus", sagt Reuter und beteuert: "Wir nehmen die Kritik gerne an und werden uns beraten, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern können, ohne dass das Magazin während des Postversands zu sehr darunter leidet." Er gehe davon aus, dass die Abonnenten die Folie ordnungsgerecht im Gelben Sack entsorgten.

Konzeptionell und rein optisch wäre auch noch eine zweite Erklärung denkbar: Der schimmernde und sogar leicht spiegelnde Überzug erinnert an die Fassade des Gebäudes, von dem das Magazin handelt.

Aber anders als das Heft ist das Haus wenigstens berühmt für seine Oberfläche und dient bekanntlich als Wahrzeichen. Die Plastikfolie hingegen wehrt nicht nur Schmutz und Schaden ab, sondern, insofern er keine Schere zur Hand hat, auch den Leser.

Sicher, auch die Elbphilharmonie selbst musste sich schon vereinzelt vorhalten lassen, im Grunde überflüssig zu sein, auch wenn nachweislich das Gegenteil der Fall ist. Anders die Folie: Die braucht wirklich niemand.