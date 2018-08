Eine Überraschung vorab: Wenn es ein universelles Faible für eine Farbe gibt, dann ist es Blau. Blau wie das Meer, wie der Himmel, wie die Kornblumen. Männer und Frauen bevorzugen diese Farbe gleichermaßen. Und was, mögen sich jetzt alle aufgeklärten und erst recht die genderneutral erziehenden Eltern fragen, was ist mit Pink? Mit diesem halb garen Rot der T-Shirts, Rucksäcke und Schühchen? Das so viele Mädchen gegen jeden elterlichen Widerstand wie magisch angezogen in die pinken Ecken der Spielwarenläden zieht, sodass man an ein "Pink Princess"-Gen glauben möchte? Ist Rosa etwa kein universelles Phänomen?

