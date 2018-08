Es ist der Höhepunkt des ersten Tages und der Startschuss in diese Freizeit für die Kinder: Sie bekommen in einer Flammentaufe ihre Indianernamen verliehen. Vor einem hohen grauen Indianerzelt wartet eine große Gestalt mit riesigem Federschmuck. Als alle Kinder da sind, folgen sie ihm ins Innere. Ein Feuer brennt, eine Trommel schlägt, es riecht nach Erde und verbranntem Holz. Der Häuptling ruft das erste Kind zu sich. "Du sollst den Indianernamen Treuer Hirsch tragen, weil ich glaube, in dir entdeckt zu haben, dass dir andere Menschen wichtig sind und du so stolz, groß und stark werden wirst wie ein Hirsch." Der Junge nickt, ein schüchternes Danke, der Häuptling wirft etwas Mehl ins Feuer. Ein Stichflamme schnappt hoch, als wären ein paar böse Geister entwichen. Dann kommt das nächste Kind zur Feuerstelle. Insgesamt sind es acht, zwischen acht und dreizehn Jahre alt: Am Ende der Zeremonie gehören sie alle einem Stamm an, Treuer Hirsch, Tröstender Blitz, Lässiger Pfeil, Singender Regenbogen, Stolze Feder, Schnelle Antilope, Aufmerksamer Hase und Seidene Miene.

Sie sind an diesem Tag nach Radbruch gekommen, 40 Kilometer südlich von Hamburg, auf einen Bauernhof, für eine Woche Ferienfreizeit. Das Wort birgt Verheißung: Es klingt nach Freiheit, Ungezwungenheit, Freude, Loslassen. Die Kinder können das gebrauchen. Sie kannten einander bis vor Beginn der Freizeit nicht, aber sie haben eine Gemeinsamkeit, die Freiheit und Ungezwungenheit in ihrem Alltag kaum aufkommen lässt: Ihre Väter sitzen im Gefängnis.

Der Vater von Treuer Hirsch und Schnelle Antilope wurde wegen Totschlags an einem Kind zu elf Jahren Haft verurteilt. Der Vater von Aufmerksamer Hase sitzt wegen Körperverletzung im Gefängnis – das Opfer war die Mutter, seit zwei Jahren gibt es keinen Kontakt mehr. Singender Regenbogen kennt ihren Vater nicht. Es herrscht Kontaktsperre.

Die Kinder sind mit dem Schuldigen verwandt, aber es ist nicht ihre Schuld. Die Strafe ist seine, nicht ihre. Und dennoch sind sie bestraft. Sie sind gebrandmarkt fürs Leben.

Einfach mal Kind sein

Bis zur Flammentaufe sind es noch vier Stunden. Es ist 16 Uhr, die Kinder reisen gerade an. Einige werden von Betreuern hergefahren, andere von Angehörigen. Als sie nach und nach eintrudeln, wirkt es ein wenig wie bei einem größeren Familientreffen. Die Kinder kennen einander nicht, aber sie gehen gleich Fußball spielen wie entfernte Cousins, die sich nur alle zwei Jahre sehen und sich dann sofort zusammenfinden, um nicht mit den Erwachsenen am Tisch sitzen zu müssen. Die Erwachsenen reden hier nicht über Hausfinanzierung und Inneneinrichtung, sondern über Haftbedingungen in Fuhlsbüttel, Kiel oder Neumünster. Der Vater von Tröstender Blitz hat Freigang. Er wollte seinen Sohn selbst herbringen. Er ist unruhig. In zwei Stunden muss er sich in der JVA zurückmelden. Auf dem Hinweg war auf der Gegenspur Stau, er hat Sorge, sich zu verspäten: "Die verstehen da keinen Spaß", sagt er.

Die Angehörigen und Betreuer wissen, wie sehr die Haft der Väter die Kinder belastet. Keinem von ihnen wurde erzählt, Papa sei in einem längeren Urlaub, sie kennen alle die Wahrheit. Viele mussten eine Schulklasse wiederholen. Einige sind aggressiv. Ein Kind nässt sich nachts ein, seitdem der Vater weg ist. Gleichaltrigen wird verboten, mit ihnen zu spielen. Was sind sieben Tage Ferien gegen diesen Alltag?

Der Weg hierher war nicht leicht

Als auch der letzte neugeborene Indianer das Zelt nach der Namensvergabe verlassen hat, bleibt Bastian Erdmann noch einige Minuten an der Feuerstelle sitzen. Drei Jahre lang hat der 42 Jahre alte Landesjugendpastor des Gemeindejugendwerks Norddeutschland auf diesen Tag hingearbeitet. Die Idee, mit Kindern von Gefangenen eine Ferienfreizeit zu machen, gibt es schon lange, in fünf Bundesländern wird es zum Teil seit Jahrzehnten angeboten. Das nördlichste Indianerlager Deutschlands lag bislang aber in Sachsen-Anhalt. Bis nach Radbruch war es ein langer Weg.