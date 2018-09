Adolf Hitler auf der Durchreise in Saalfelden, März 1938 Adolf Hitler auf der Durchreise in Saalfelden, März 1938 © filmarchiv.at

Der Amateurfilm Die Fassung der Perle zeigt die Stadt Wien im Katastrophenmodus. Man sieht den ausgebombten Stephansdom, an dessen Fundamenten sich Schuttberge auftürmen. Auch das Burgtheater und die Staatsoper sind Ruinen. Dann ein harter Schnitt: Die wackelige Handkamera fährt eine Häuserzeile mit Potemkinsche Fassaden entlang, in denen hohle Fensterlöcher klaffen. Die Urania weist tiefe Einschusslöcher auf, der Prater ist eine Brache mit vergammeltem Budenzauber, und das Riesenrad steht unbeweglich ohne Gondeln da – ein gespenstisches Skelett im Niemandsland: Wean, du bist a oide Frau!

Der Film ist ein Dokument aus dem Jahr 1945, das der damalige Student Albert Hackl nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft mit einer 9,5-mm-Filmkamera bei Rundgängen vorwiegend im Ersten Bezirk aufgenommen hatte – und dabei sein Aufnahmegerät immer unter dem Mantel verstecken musste, denn die Besatzungsmächte hätten keine Amateuraufnahmen des zerstörten Wien zugelassen. Der Titel Die Fassung der Perle ist pure Ironie und bezieht sich auf eine Rede von Adolf Hitler im Jahr 1938 auf dem Heldenplatz: "Der 'Führer' hatte damals verlautbart, dass Wien eine Perle sei und er dieser Perle die richtige Fassung verleihen werde", sagt Nikolaus Wostry, Geschäftsführer des Filmarchivs Austria und Experte für Frühformen des Kinos. "Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges konnte man diese Fassung dann in all ihrer Pracht besichtigen."

Dieses Filmdokument ist einer von mittlerweile weit mehr als 100.000 Amateurfilmen, die das österreichische Filmarchiv, das sich als Nationalbibliothek der bewegten Bilder begreift und das sonst vor allem professionelle Spiel- und Dokumentarfilme aus Österreich archiviert und restauriert, in den letzten Jahren zusammengesammelt hat. Man rief in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich und Salzburg die Bevölkerung mit Unterstützung der jeweiligen Landesregierungen auf, alles, was sich an Filmmaterial in Kellern oder auf Dachböden finden ließ, einzubringen. Weitere Aufrufe sollen in den nächsten Jahren folgen und damit eines der weltweit größten Archive des privaten Filmschaffens begründen.

"Lange Zeit ist das Genre des Amateurfilms eher stiefmütterlich behandelt worden", sagt Ernst Kieninger, der Direktor des Filmarchivs Austria: "Wir kennen sogar ein Institut aus Osteuropa, das nicht professionelle Filme einfach weggeworfen hat." Ein fragwürdiges Vorgehen, meint Kieninger, denn Amateurfilme seien eine bedeutende alltagsgeschichtliche Quelle, die neben den zu erwartenden bewegten Bildern von spielenden Kindern, von Familien am Strand von Jesolo oder von Familienfeiern auch Chroniken des sozialen Lebens in den Städten und in der Provinz liefern könne: "Da werden Faschingsumzüge dokumentiert, da werden Geschäftseröffnungen gefilmt, da kommen die jeweiligen Honoratioren ins Bild. Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr es den Amateuren bewusst war, dass sie ein flüchtiges Bild im Fokus haben und dieses flüchtige Bild für die Ewigkeit festhalten können." Um mit ihrem Projekt nicht nur eine unübersehbare Bilderflut zu erzeugen, plant Kieninger in weiterer Folge, ausgewählte Arbeiten ins Netz zu stellen und Leuten aus den Regionen, in denen die Filme entstanden sind, die Möglichkeit einzuräumen, diese zu kommentieren und zu kontextualisieren. So soll ein Wikipedia-ähnliches offenes System entstehen, das in Zukunft als wertvolle historische Quelle dienen kann.

Dies könnte beispielsweise ein neues Licht auf die Nazi-Zeit werfen, wo der Amateurfilm von besonders großer politischer und historischer Bedeutung war. Nach der Volksabstimmung und dem vollzogenen Anschluss schrumpfte Österreich zur filmischen Provinz. Die kommerzielle Produktion wurde nahezu eingestellt, und in den deutschen Wochenschauen war Österreich nur eine Randnotiz. "Was wir aus dieser Zeit an Laufbild haben", erzählt Nikolaus Wostry, "sind vor allem Amateurfilme. Und die Filmer hatten sehr wohl ein Gespür für den historischen Umbruch und den politischen Paradigmenwechsel. Sie holten ihr damals noch sehr seltenes und teures Farbmaterial heraus, um das möglichst gut zu dokumentieren. Es ist erstaunlich, wie häufig wir den 'Anschluss' in Farbe haben – in Wien, aber auch in Provinzstädten."

Obwohl der Amateurfilm, der schon seit dem Beginn der Kinematografie am Ende des 19. Jahrhunderts ein wesentlicher Zweig der Produktion war, von den professionellen Sammelinstitutionen lange Zeit als künstlerisch wertlose Ausschussware betrachtet wurde, gab es vereinzelt auch schon in früheren Jahrzehnten Projekte, die sich der privaten Zelluloidproduktion widmeten. Im Jahr 1980 kam unter dem Titel Deutschland privat – Eine Anthologie des Volksfilms ein viel beachtetes Werk des Regisseurs Robert van Ackeren heraus. Auch er hatte durch Anzeigenschaltungen in verschiedenen Zeitschriften Amateure aufgefordert, ihre Super-8-Werke zur Verfügung zu stellen. Die Flut an Bildern von privaten Feiern, Urlaubsidyllen und erotischen Extravaganzen wurde dann zu einem bunten und recht willkürlichen Kaleidoskop deutscher Alltagsbefindlichkeiten collagiert.

Das Unternehmen war zwar ein Publikumserfolg, wurde aber zum Teil harsch kritisiert. Der Film, der sich "als soziologisch und filmhistorisch wertvolle Landeskunde" deklarierte, wie es damals hieß, habe in Wahrheit einen "voyeuristischen und spekulativen Charakter".

Urlaub in Jesolo, 1968 © filmarchiv.at

In diese Falle wollen Ernst Kieninger und sein Team mit ihrem umfassenden Projekt Österreich privat nicht tappen. Zwar haben zahlreiche Filme, die durch die Sammelaufrufe im Archiv landeten, ebenfalls erotische, manchmal auch dezidiert pornografische Inhalte, doch wurden diese Arbeiten auf Extra-DVDs abgelegt, um den Einbringern die Entscheidung über ihre Veröffentlichung zu überlassen. "Man darf nicht vergessen", sagt Nikolaus Wostry, "dass die Leute, die ihre Filme vorbeibringen, oft gar nicht wissen, was da zu sehen ist." Viele der traditionellen Filmformate – 9,5 mm, 17 mm, teilweise mit Mittellochperforation – werden längst nicht mehr hergestellt, und die historischen Abspielgeräte sind oft im Lauf der politischen Wirren des 20. Jahrhunderts verloren gegangen.

Das groß angelegte Projekt des Filmarchivs Austria, das noch viele Jahre des Sammelns, Sichtens und Sicherns beanspruchen wird, ist somit auch und vor allem ein Kampf gegen das Verschwinden. Pathetisch gesagt: gegen die Auslöschung der visuellen Spur des österreichischen Alltagslebens, wie es bis in die Achtzigerjahre auf Film dokumentiert wurde. Danach dominieren die Videoformate und andere digitale Aufzeichnungsmedien. Die Regeln des Spiels wurden völlig neu definiert. Während das Arbeiten mit dem relativ teuren Filmmaterial Fokussierung und Konzentration nahelegte, drückte man beim Video mit seinen ein bis zwei Stunden Speicherzeit einfach auf den Auflöser und nahm ziemlich wahllos alles auf, was vor sich ging.

Auch auf diese Weise könnten interessante Dokumente entstehen, meinen die Leiter des Filmarchivs übereinstimmend. Doch deren Dokumentation und Auswertung sei ein völlig anderes Projekt. Deshalb geht es vorerst ausschließlich um die Auseinandersetzung mit privaten Filmen und zwar mit einem Schwerpunkt auf Super-8. Es sei eine typische Ikonografie entstanden, meint Nikolaus Wostry, die im professionellen Film nicht auftauche: "Wenn man das über einen längeren Zeitraum betrachtet, dann kann man sogar über das Zählen der Christbaumkugeln in den Weihnachtsfilmen statistisch erfassen, wie gut oder wie schlecht es den Österreichern gerade ging."