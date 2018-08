Zehn Jahre habe ich als evangelischer Pfarrer in einem Land gelebt, das als das christlichste in Europa gilt, in Italien. Seit ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, frage ich mich, was die Deutschen für ein Problem mit Flüchtlingen haben.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden