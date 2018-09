Alfred Dorfer © Peter Rigaud

In Kambodscha herrscht Einigkeit. Das ist immer schön. Der Regierungschef stützt sich seit drei Jahrzehnten auf eine satte Mehrheit. Eine demokratische Mehrheit natürlich, und wie bei Demokratien üblich, hat seine Partei alle Sitze im Parlament inne. Manche übermäßig kritische Geister führen dies darauf zurück, dass die wichtigste Oppositionspartei verboten ist. Oder darauf, dass potenzielle Mitbewerber sich entweder im Gefängnis oder außer Landes befinden. Um alle Zweifel auszuräumen, wurden zu der letzten Wahl zwei freiheitliche Abgeordnete als Beobachter eingeladen, die nach dem Rechten sehen sollen. Wer wäre international geeigneter, diese Funktion auszuüben, als die beiden blauen Koryphäen aus Austria? Erwartungsgemäß konnten die beiden nichts finden, was zu beanstanden gewesen wäre. Alles sei "professionell" verlaufen. Es ist eben durchaus professionell, die Opposition auszuschließen, ebenso wie die Wählerschaft durch das Militär überwachen zu lassen: Wählt sie denn auch richtig, also professionell? Es ist auch professionell, mit Ressentiments zu jonglieren. Da sind durchaus Parallelen auszumachen. Vielleicht kam den beiden Freiheitlichen die Situation auch so bekannt vor, da in Österreich die Opposition zwar nicht verboten, jedoch kaum von sich reden macht. Möglicherweise beeindruckte sie auch, was mit Professionalität abseits von moralischen Parametern alles möglich ist. Denn diese reicht offenbar nicht, erfolgreiche Politik umzusetzen, wenn der vorherrschende Eindruck eher auf Amateure schließen lässt. Wie etwa bei der Verwaltungs- und Kassenreform oder beim Lehrerdienstrecht oder ... Und so kann man dank Kambodscha und der FPÖ wieder etwas lernen: Mehr Professionalität bitte!