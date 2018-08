Frank Richter ist Ihnen bestimmt ein Begriff, sagt der Moderator an einem Abend Ende März, als der Winter noch eisig durch Meißen pfeift. Und viele im Raum nicken, wie man eben nickt, wenn Selbstverständlichkeiten ausgesprochen werden.

Frank Richter! Natürlich kennt man den hier.

Eilig musste der Termin anberaumt werden – weil sich nicht länger geheimhalten ließ, was seit Wochen eingefädelt wurde: Richter, einst Chef der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, wird zur Oberbürgermeister-Wahl Anfang September in Meißen antreten. Sachsens oberster Demokratie-Erklärer, Dresdens bekanntester politischer Versöhner, dieser Prediger der Demokratie im Osten will selbst in die Politik wechseln, als Rathauschef in einer Kleinstadt.

Dass das eine kleine Sensation ist, sieht man daran, dass sich viele Journalisten im Raum versammeln. Vor denen sitzt Frank Richter nun und sagt: "Ich habe gehört, dass es hier blockierte Gesprächssituationen geben soll. Falls dem so ist, will ich natürlich gern helfen, diese aufzulösen." Und dann blickt er andächtig in den Raum.

Gleich zwei Erkenntnisse stecken in diesem Satz. Erstens: Frank Richter will auch als Oberbürgermeister offenbar eine Art Seelsorger und Versöhner bleiben. Zweitens: Richter fühlt sich immer gebraucht. Auch hier, in Meißen.

Mit dieser Methode ist Frank Richter berühmt geworden. In jener Zeit, als Zehntausende mit Pegida durch Dresden liefen, wurde er wichtig: weil er versuchte zu vermitteln. Und weil er, in Talkshows und Diskussionen, die Seelenlagen seiner Landsleute erklärte. Was sie bewegt, was sie verunsichert. Was die Politik, was Journalisten falsch machen in der Betrachtung der Wut. Wann immer in Sachsen Streitereien eskalierten, wann immer sich Bürger um die Eröffnung eines Asylbewerberheims zofften, kam Frank Richter, der Theologe, der frühere katholische Priester, um zu einen.

Und dass es in Meißen "blockierte Gesprächssituationen" gibt, stimmt ja nun wirklich: Meißen, eine schöne Stadt, bekannt für Wein und Porzellan, hat viele Probleme. Nicht wenige Bürger sind wütend, viele Pegida-Besucher kamen aus Kleinstädten wie Meißen. Dem aktuellen Oberbürgermeister wird nachgesagt, er erreiche die Leute kaum. Der Verdruss ist groß.

Ist es da nicht genial, dass Richter antritt? Einer, der dafür bekannt ist, Wütende zu verstehen, ohne dass er sich der AfD anbiedern würde. Kann er Wähler davon abhalten, für die AfD zu stimmen? Kann er AfD-Leute auf seine Seite ziehen? Um das herauszufinden, muss man Richters Wahlkampf begleiten. In den vergangenen Wochen und Monaten in Meißen hat er viel gelernt über diese Stadt. Aber auch über sich selbst. Und darüber, wie schwierig es sein kann, von einem, der Politik erklären will, zu einem zu werden, der sie macht.

Richters Kandidatur in Meißen baut dabei auf große Erwartungen auf. Gerufen hat ihn eine Bürgerinitiative namens "Meißen kann mehr". Viele Mitglieder der Initiative sehen Gräben in der Stadtgesellschaft. Richter soll sie überwinden. Und da ist er nun: 58 Jahre alt, ein schmaler, gut aussehender Herr, lächelnd und zugewandt. Er habe sich geehrt gefühlt, das gibt er zu, als ihm die Bürgerinitiative die Kandidatur angetragen habe. "Die Anfrage traf mich in einem Moment, an dem ich innerlich bereit war, es zu machen", sagt Richter bei einem Treffen in einer Meißner Eckkneipe. "Seit der Bundestagswahl wuchs der Gedanke in mir, dass ich nicht in der Theorie bleiben kann, weil dieses Land eine politische Entwicklung nimmt, die in die falsche Richtung führt. Als Demokrat muss ich aktiv dagegenhalten." Man könnte auch sagen: Seine Kandidatur ist Anti-AfD-Kampf der persönlichen Sorte. Er will nicht mehr nur reden über die Entwicklungen im Land. Er will sie selbst beeinflussen.

Es wird Frühsommer, bis Richter seinen Wahlkampf offiziell eröffnet, ausgerechnet in einem Lokal namens Aktivist. Der Saal ist, natürlich, wieder brechend voll: Unterstützer, Neugierige, ein paar Beobachter aus anderen Lagern. Alle hören andächtig zu.

Anfangs parliert Richter ein bisschen, verrät, dass er Katzen lieber möge als Hunde und dass er mit seiner Frau gern tanzen gehe. Dann fragt der Moderator ihn: "In der Lokalzeitung stand: Ist Meißen nicht eine Nummer zu klein für einen so bekannten Mann wie Frank Richter?"