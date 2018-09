Einen Waldbrand zu löschen ist sowieso schon anstrengend. Dieses Mal wurden wir auch noch beschossen. Es knallte, und zwischen den brennenden Bäumen flog eine Mörsergranate in die Luft. Da war mir schon ein bisschen mulmig. Unsere Anzüge und Masken können vor Rauch und Hitze schützen, aber nicht vor scharfer Munition. Im Zweiten Weltkrieg wurde in den Brandenburger Wäldern heftiger gekämpft als anderswo in Deutschland. So ein Feuer macht die alten Granaten noch heute gefährlich, deshalb haben wir nach der Explosion erst einmal 200 Meter zusätzlich Abstand gehalten. Auch bei Feuerwehrleuten gilt: Selbstschutz vor Sachschutz.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden