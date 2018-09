Das Kreuzworträtsel als PDF

5 Nicht nur 15 senkrecht, geradezu 12 senkrecht ist man in ihr 9 Lichterscheinung im mentalen Gewitter 13 Lassen sich manche Heißzeitgenossen im Café auftischen? Schrumpfriesen! 16 Irgendwie ganz der Sanfte, jener Knabe 18 Flurstück der, Zwielichtgestaltenverbund die 19 Solcher Lauf: nicht weiterführend, solche Stelle: nicht produktiv 20 Entstehen im Fernzieleverknüpfungsverfahren 21 Des Nationalelf-Toptorschützen malerischer Spitzname 22 Salatzutat von Baum oder Feld 23 Bei ihm herrscht Ziehzwang, für ein paar heiße Minuten 24 Relativ regalegal, das Schlusswort aus Alle-Mann-Anfrage 25 Ihr durfte man’s ja andichten, zu Olims Zeiten, dass sie an den Herd gehöre 28 Der Fingerzeig im Wo-ist-wo der Auffindung 30 Hat vielleicht einen Bart, vielleicht einen Wintergeschmack 32 Dunklere Speisezutatherkunft 34 E. Best. d. Ortsang. 36 Zeilen für Sprechsänger, zum Verweilen für Ausgänger 37 Verschieden ausgesprochen: der Vierhufer und die Bezugsperson 38 Wo die Hand hindurchmuss? Wo manch Westwärts-Ferntörn hindurchführt 43 Stark-Ausdruck da, Menschleinnachahmung dort 45 Der Weg der Kugel zum Kegel? Vielleicht interessant für Ferienzielerreichung 46 Für Radreisende Sichtbarkeits- und -erheitserhöher 47 Morgenländisches Mediterranien, sozusagen 48 Teilaktion im Dienste der Mähnenminimierung

1 Es verzehrt verkehrt, wer sich nicht um diese kehrt 2 Verhält sich zum Luxusschlitten wie Fusel zum Gaumenschmeichler 3 Jour fixe für sie: insbesondere der Tag der 18 senkrecht 4 Hart: Allzu oft wird man ihrer, Anstoß nehmend, gewahr 5 Einer der frühesten Schwerkrafttrotzer 6 Der Größte als großer Lieferant von Epenstoffen 7 Unvollendete Knickerei: Tau, nicht nur am Morgen 8 Kurz: wo außerirdisches Leben existiert 9 Alter Wegwerfartikel, im Zusammenklang mit 7 senkrecht Klängespezialist 10 Surfers Traum? Nicht gerade glattgegangen beim Stylisten! 11 Sonderfall gebändigten Stimmbänderdurcheinanders 12 In der Powerlotterie gezogen? Wie Handy ohne Akku! 14 Hält’s mit dem Sprechen wie der 41 senkrecht: wie ihm der Schnabel gewachsen ist 15 Das Entspannende am Urlaub: tagsüber die meisten Dinge ... haben – und das abends so zu sehen 17 Gern ist er Fleißarbeiter als solcher, der Tourist auf Touren 18 Erbgut, neu kombiniert, ergibt etwas später mitunter eine 26 Keine zwei streben zur Nordsee, doch noch einige trifft man in Mittelerde 27 Beherrschen das Leben, lassen Leben verpassen, bringen doch Leben ins Leben 29 Selten noch Zugzubehör, oft hinter der Bar gesehen 31 Darf sich als Freie ansehen, wenn’s nach ihrem Namen geht 33 Fällt auf mit relativ hohem Saum, in relativ hohen Breiten 35 Machen sich breit im Bild von der Windjammerparade 39 Start vom höchsten der Gefühle: anderswo Anfang vom schlechten Gewissen 40 Zum Zähneausbeißen als Überraschungsgast im Kompott 41 Einer hat seinen festen Schulterplatz, startet dabei zu kaum einem Flug der Karibik 42 Liebende schaffen sich ihres, nach federleichtem Vorbild 44 Allerbrockenwasserreichste Allerverstärkung

Lösung von Nr. 2444 (Sommerpreisrätsel Folge 5, ZEITmagazin Nr. 32/2018):



6 "schlank wie eine GAZELLE" 10 RHABARBER 15 "genese!" und die GENESE 17 ODEON 18 ZUGABEN 20 sturer Bock, Kratzbürste: DICKKOEPFE 21 Fest-Angestellte und ein FEST 23 Ernst MACH und "mach!" 24 die Faust und Goethes "FAUST" 26 TAO 27 DELHI, Indien 28 ENGE in Küst-enge-biet 29 EAGLE = Adler (engl.) 30 TENNISRANGLISTE mit Sari 33 Sigmund FREUD 35 AEON 37 TROTZ 39 INNENDIENST 44 Shakespeare, "King LEAR" in Ba-lear-en 45 japan. YEN 46 GLEIS 47 ABSEITSTOR 48 DOENER 49 STAENDCHEN

1 "Sand-Ale und SANDALE" 2 ELOK 3 CREE 4 KAUF-mann 5 Web-pelz und WEB-Designer 6 GEOMETRIE (-unterricht) 7 (Über-)ZEICHNUNGEN 8 Rheinmündungsarm LEK 9 EDO, alter Name Tokios, in Maz-edo-nien 11 HOPFENANBAU 12 ANFANG 13 BASTA und Pasta 14 RESOLUTION 16 SCHINDELN 18 Zug, ZEUG, Zeuge 19 GETESTET 22 TAGE-bücher 25 SEIN in Au-sein-andersetzung 31 LOTEN 32 TRASH = Müll (engl.) und Trash-Filme 34 ENNO in d-enno-ch 36 ESSE = sein (lat.) und Schmiedeesse 38 ORTEN 40 NEE in Sch-nee-mann 41 DIRK Nowitzki 42 ISS = Internationale Raumstation 43 EAT! = iss! (engl.) 44 LIDO = Strand (ital.)