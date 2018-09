Kunst zu kaufen, so scheint es, ist die einfachste Sache der Welt: Man geht in eine Galerie, entscheidet sich für ein Bild oder eine Skulptur, bezahlt und trägt den frisch erworbenen Besitz nach Hause. So weit die Theorie. Leider ist das jedoch nicht immer die Praxis.

Das zeigen zum Beispiel die Klagen gegen den Galeristen Gagosian, die gegenwärtig ein Thema in der New Yorker Kunstszene sind. Der Sammler Steven Tanabaum und der Filmproduzent Joel Silver warteten bislang vergeblich auf Skulpturen von Jeff Koons, für die sie bereits vor Jahren beträchtliche Dollar-Beträge – 13,4 Millionen der eine, 3,2 Millionen der andere – angezahlt hatten.

In einem vergleichbaren Verfahren von Ronald Perelman gegen Gagosian wies das Gericht die Klage allerdings ab, weil es zu Finanz- und Übergabemodalitäten keine handfesten Unterlagen gab. Damit wurde offenbar, was in der Branche kein Geheimnis ist. Selbst bei hoch gehandelten Künstlern, bei denen der "Name" mehr als das Werk zählt, verzichtet man oft auf einen Kaufvertrag – auch um Steuerbehörden und Finanzamt nicht zu behelligen. Statt dessen wird allerlei unter der Hand verabredet, Schweigen über die Transaktion vereinbart, der eine Käufer bevorzugt, der andere auf eine Schwarze Liste gesetzt und ausgeschlossen. Dadurch sind der Künstler wie der Galerist im Vorteil. Sie bestimmen die Preise und wählen die Käufer aus. Das schließt nicht aus, dass der trotzdem lange auf das Werk warten muss.

So empörte sich die New Yorker Galeristin Marianne Boesky 2013 über die Ungeduld einer Sammlerin, der sie 2011 eine "Pilz"-Skulptur von Takashi Murakami verkauft hatte, weil die sich beständig erkundigt habe, wann sie das Werk endlich erhalte. Dass Kaufen, Zahlen, Liefern zusammengehörten, mochte Boesky nicht akzeptieren. Geduld sei doch die mindeste Tugend des Sammlers. Schließlich könne man dem schöpferischen Impuls keine Frist setzen.

Dabei wird jedoch überspielt, dass es sich bei Koons wie bei Murakami um die termingemäße Ausführung eines längst fertigen Entwurfs handelt, der in mehreren Exemplaren produziert wird. Denn Koons und Murakami betreiben wie die meisten Großkünstler, darunter Damien Hirst, Olafur Eliasson, Anselm Reyle oder Tony Cragg, Manufakturen mit hundert und mehr Hilfskräften, die ausführen, was sie nur skizziert haben. Wenn das Werk nicht fertig gestellt wird, liegt das nicht an einem artist’s block, sondern am Missmanagement bei der Fabrikation – oder an einer bewussten Verzögerung –, um den Aspekt der Rarität noch zu betonen.

Und stets geht es um Geld. Um beträchtliche Beträge als Anzahlung, Vorauszahlung, Kredit – meist mit besonderen Konditionen, Privilegien oder Zusagen für den Käufer verbunden. Denn Kunst wird eben oft genug nicht als Kunst, als ein Werk der ästhetischen Bereicherung gekauft, sondern als Ware, als Investment, als Spekulations- oder Prestigeobjekt.

Das belegt der Fall Lehmann gegen The Project: Der Schweizer Sammler Jean-Pierre Lehmann verklagte den New Yorker Galeristen Christian Hayes auf Schadenersatz, weil der ihm für einen ansehnlichen Kredit zwar das Recht der "ersten Auswahl" zugestanden, es jedoch bei Arbeiten von Julie Mehretu nicht respektiert und Bilder der Malerin anderweitig verkauft hatte. Für den Galeristen war das ein gutes Geschäft, da er vorfinanziert so zusätzliche Einnahmen erzielte.

Neu ist dieses Phänomen nicht. Bereits Rembrandt verstand es, sich Porträtaufträge ordentlich anzahlen zu lassen, um sie dann endlos aufzuschieben. "Man muss ihn bitten und noch mehr Geld anbieten", notierte Houbraken in seiner Groote Schouburgh dazu. Die Briefwechsel von Isabella d’Este mit Leonardo oder mit Giovanni Bellini sind ein anderes Beispiel dafür, wie sich die Maler der Festlegung auf Bildinhalte wie auf Liefertermine zu entziehen verstanden. Dasselbe wird etwa auch von Ghirlandaio, Rubens, Tiepolo, Cellini, Mengs berichtet.

Und als jüngst der Sammler und Händler Bert Kreuk den Künstler Danh Vo auf 898.000 Euro Schadenersatz verklagte, weil der das für eine Ausstellung zugesagte Werk nicht lieferte, erregte sich so mancher darüber, wie jemand, nur weil er Geld hat, einen Künstler drängen, ihn gar vor den Kadi zerren könne. Kunst sei schließlich keine Pizza, die wenige Minuten nach dem Anruf prompt zugestellt würde.

Solche Auseinandersetzungen spiegeln die vertrackten Abhängigkeiten zwischen Künstler, Galerist und Käufer wider. Ihr Markteinfluss und ihre Marktmacht sind stets von der Bekanntheit des Einzelnen abhängig. Ein unbekannter Maler kann sich deshalb nicht erlauben, was das Gespann Koons/Gagosian kann: zu kassieren, aber nicht zu liefern.

Hinweis: In der Printversion des Textes hieß es, dass auch die Künstlerin Rosemarie Trockel mit einem großen Stab von Assistenten arbeitet; dies ist nicht der Fall. Ihr Name wurde deshalb nachträglich entfernt.