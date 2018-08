Ich habe nichts gegen Drogen, im Gegenteil. Ich rauche und trinke, beides zu viel vermutlich. Früher habe ich auch manchmal gekifft und war grundsätzlich offen für Experimente, doors of perception und so, aber am Silvesterabend 1993 habe ich mir geschworen, niemals zu koksen. Am Himmel über Frankfurt explodierten Feuerwerksraketen, die Nachbarn waren ausgelassener Stimmung. Es war sehr kalt in dieser Nacht, aber das war nicht der Grund, warum der Mann, den ich am Straßenrand im Arm hielt, zitterte und bei jedem Knall zusammenzuckte. David war traumatisiert. Er lebte damals seit vier Jahren in Europa. Pablo Escobar, der Chef des Drogenkartells von Medellín, war seit 29 Tagen tot. Drei Wochen später haben David und ich geheiratet, nicht nur, aber auch damit er nicht in seine Heimat zurückkehren musste, nach Medellín, Kolumbien.

