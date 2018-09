Soll sich die Schweiz stärker der EU annähern?



Soll die Schweiz mehr Flüchtlinge aufnehmen?

Wird in der Schweiz zu viel Land überbaut?

Sollten homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen?

Braucht es eine Frauenquote in den Chefetagen großer Unternehmen?

Geht es den Einwohnerinnen und Einwohnern in der Schweiz heute schlechter als vor zehn Jahren?

Debattieren Sie mit!

Wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem gestritten, der politisch ganz anders denkt als Sie? Schon länger her? Das geht anderen genauso. Wir neigen dazu, uns mit Menschen zu umgeben, die unsere Ansichten teilen. Wäre ja sonst auch ein allzu anstrengendes Leben, wenn wir unsere Positionen immer und immer wieder verteidigen müssten.

Aber: Wir tun Standpunkte, die unseren eigenen Überzeugungen widersprechen, gerne als falsch ab oder ignorieren sie einfach.

Dieser Scheuklappen-Effekt wird zunehmend gefährlich. Wenn wir uns am Arbeitsplatz, in unserer Gemeinde, in unserem Quartier und auf Plattformen wie Facebook oder Twitter nur mit Menschen beschäftigen, die uns sehr ähnlich sind, entsteht das, was Wissenschaftler "Filterblasen" nennen. Für Überzeugungen, die außerhalb unserer eigenen Wahrnehmung existieren, sind wir nicht mehr empfänglich.

Auch in der Schweiz gibt es diese Tendenz – etwa wenn sich SVP-Anhänger und -Gegner unversöhnlich gegenüberstehen. Was tun?

Studien legen nahe, dass der intensive Austausch, der persönliche Streit, mit jemandem, der ganz andere Ansichten vertritt, ein Weg sein kann, um die Dinge einmal neu zu betrachten. Und dazu chattet man besser nicht miteinander, sondern sitzt vis-à-vis.

Deshalb hat sich ZEIT ONLINE My Country Talks ausgedacht, eine Art Dating-Plattform für politischen Dialog.

Am 21. Oktober werden sich in der ganzen Schweiz Tausende Diskussionspaare mit möglichst unterschiedlichen Ansichten zum politischen Vier-Augen-Gespräch treffen. Zusammengebracht werden sie durch einen Algorithmus, der diejenigen Teilnehmer einander vermittelt, die politisch möglichst weit voneinander entfernt sind, dafür aber nah beieinander wohnen. Die Diskussionspartner können sich zu einem Gespräch verabreden, zum Beispiel in einem Café, einer Beiz oder auf einem Sonntagsspaziergang.

Neben der Schweiz-Ausgabe der ZEIT beteiligen sich an der Aktion fünf Medienhäuser aus der Deutsch- und der Westschweiz. Es sind dies: Schweizer Radio und Fernsehen, Radio Télévision Suisse, Tages-Anzeiger, Bund, Berner Zeitung, Le Matin Dimanche, 24heures, Tribune de Genève, Republik, Watson und WOZ.

Übrigens: Bei "Die Schweiz spricht" kommt die Software My Country Talks zum Einsatz, die von ZEIT ONLINE gemeinsam mit internationalen Partnern konzipiert und zusammen mit Google umgesetzt wurde. Sie soll es Medienhäusern auf der ganzen Welt ermöglichen, politisch Andersdenkende in Eins-zu-eins-Gespräche zu vermitteln. Schon jetzt laufen Veranstaltungen in Deutschland und Österreich, und es gibt Anfragen von Alaska bis Australien.



Hier können Sie sich für "Die Schweiz spricht" anmelden.