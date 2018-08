Die Legende vom Versagen das Staats im Umgang mit Flüchtlingen, zumal mit kriminellen, gehört inzwischen zum Kern rechtspopulistischer Propaganda. Umso genauer muss man sich die Argumente ansehen, die zur Begründung herangezogen werden.

Hamburg hat jetzt auch so einen Fall: Mansor S., Asylbewerber aus Afghanistan, mehrfach vorbestraft, "er hätte längst abgeschoben werden sollen", wie die Presse berichtet – stattdessen vergewaltigt er am vergangenen Samstagmorgen an der Mönckebergstraße eine 14-jährige Hamburgerin! Alles klar?

Der Fall ist tatsächlich so klar, wie das vor Abschluss der Ermittlungen und des anschließenden Strafverfahrens möglich ist: Von einem Fehler der Justiz kann hier nicht die Rede sein.

Es besteht in der Tat der dringende Verdacht einer sexuellen Gewalttat, darum ist Mansor S. in Haft. Es ist aber schlicht falsch zu behaupten, dass er längst hätte abgeschoben werden sollen – und zwar gerade deswegen nicht, weil er bereits als Straftäter vor Gericht war. Mansor. S. ist in erster Instanz wegen Raubes zu einer Haftstrafe von drei Jahren ohne Bewährung verurteilt worden, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gemessen an der mehrjährigen Haftstrafe, wäre eine Abschiebung eine eher milde Sanktion, weshalb die Staatsanwaltschaft darauf bestand, dass der Verdächtige in Deutschland bleibt.

Soll das Interesse des Staats an einer Strafverfolgung hinter das Interesse an der Durchsetzung einer Ausreisepflicht zurücktreten? Das ist eine Abwägungsfrage, feste Regeln gibt es nicht. Man kann das Ergebnis der Abwägung in diesem Fall kritisieren. Man kann sich schnellere Strafverfahren wünschen – das fordern Justizkritiker seit Jahren, vor allem im Fall jugendlicher Täter. Mansor S. ist 30 Jahre alt, andere Fälle waren aus Sicht der Gerichte dringender, das ist nachvollziehbar. Nur eines kann man nicht: einen Kriminellen ohne Aufenthaltsrecht einerseits anklagen, verurteilen und bestrafen und ihn andererseits vor Abschluss des Strafverfahrens abschieben. Zwischen diesen beiden Alternativen müssen sich die Justizbehörden entscheiden.

Übrigens zeigt ein Blick in die Kriminalstatistik: Die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, ist heute geringer als in den Neunzigern. Sexualdelikte nahmen zuletzt zwar zu, aber vor allem weil die Erfassungsmethode geändert wurde. Auch daran ist nichts zu kritisieren.