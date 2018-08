Mit einer routinierten Handbewegung wirft Tristan Toé die Dreadlocks, die ihm bis tief auf den Rücken fallen, über die Schulter, bevor er die Plastikplane zurückschlägt und einen Schritt ins Gewächshaus macht. Heiße Luft schlägt dem Waldviertler Bauern entgegen, als er mit seinem französischen Akzent sagt: "Hier geht es um Leben und Tod!"

Zu wenig Erde, zu wenig Wasser

Bei Tristan Toé, dem aus Mali stammenden Landwirt, wachsen im niederösterreichischen Kamptal Tomaten, Paprika, Melanzani und Brombeeren unter widrigen Bedingungen: in zu wenig Erde, mit zu wenig Wasser. Karges Land, fast vergleichbar mit der westafrikanischen Sahelzone. Das sind Voraussetzungen, die auf Toés Grundstück nicht nur in diesem trockenen Hitzesommer den Anbau erschweren. Trotzdem ranken sich seine Tomatenstauden mehrere Meter hoch, die Brombeeren sind so süß und fruchtig, dass er sie ohne Beigabe von Zucker zu Marmelade einkochen kann.

Seit vier Jahren betreibt der 36-Jährige seine biologische Landwirtschaft am Wachtberg nahe der niederösterreichischen Gemeinde Gars. Ohne Zuhilfenahme von Maschinen oder Chemie hat Tristan Toé es geschafft, den Boden auf der 398 Meter hohen Erhebung nutzbar zu machen. Der Wachtberg erlangte in Archäologenkreisen Berühmtheit, weil hier vor 32.000 Jahren ein Zwillingspärchen unter dem Schulterblatt eines Mammuts bestattet wurde. Der Fund gilt bis heute als weltweit ältestes Grab dieser Art. Ein Umstand, der Toé nicht besonders tangiert, obwohl es auch für ihn die Erde am Wachtberg ist, die er Millimeter für Millimeter zu analysieren, zu erklären und statistisch zu erfassen versucht.

Wenn Toé sein Gewächshaus betritt, atmet er flach, die Luft unter der Plastikplane ist stickig. Dann blickt er sich um und steuert auf eine Tomatenpflanze zu, die pralle, orangefarbene Früchte trägt. Alle drei Wochen bekommen die Pflanzen hier eine kleine Ration Wasser, nicht mehr. Das Gewächshaus ist Toés Versuchslabor und Herz seiner genetischen Datenbank: Hier will der studierte Gartenbauer testen, was möglich ist. Welche Sorten mit möglichst wenig Wasser den meisten Ertrag bringen. Eine Forschungsarbeit, die über kurz oder lang Landwirten in Regionen wie der Sahelzone, die schlechte Voraussetzungen für den Gemüseanbau bieten, zugutekommen soll. Und auch den Bauern hier in Europa, die sich spätestens seit diesem Sommer mit lange anhaltenden Trockenperioden beschäftigen.

Manchmal schmecken die Versuchstomaten nicht

Die Frucht, in die Toé beißt, ist süß und mehlig. In der Konsistenz mehr Marille als Tomate. "Zu dicke Haut," attestiert er, "zu sauer." Zwar hat das Gewächs den harten Bedingungen unter der Plane dicke Früchte abgetrotzt, aber sie schmecken nicht. Kein Fall für die Datenbank, in die "nur die besten Paradeiser" aufgenommen werden, wie Toé sagt.

Tristan Toé, dessen Mundwinkel stets ein kleines Lächeln umspielt, sticht als Bauer im Waldviertel heraus. Weil er an seine Arbeit wie ein Wissenschaftler herangeht und weil Landwirte in dieser Gegend sonst fast immer auch in dieser Gegend aufgewachsen sind. Toé hingegen wurde 1982 im französischen Lyon geboren. Schon bald nach seiner Geburt übersiedelten seine Eltern – eine Lehrerin und ein Mechaniker, beide mit unterschiedlichen Wurzeln – mit Tristan und seinen beiden älteren Geschwistern in die malische Hauptstadt Bamako. In der Metropole, in der mehr als drei Millionen Menschen leben, wuchs Toé am Ufer des Niger auf. Der Garten vor dem mit Blechdach gedeckten Haus seiner Eltern war ihm schon als Kind Zufluchtsort: Nach der Schule, die ihm wenig Spaß machte, streifte er durch den hohen Bambus und beobachtete, wie orangefarbene Paradiesblumen Knospen bildeten.

Von den Biolandwirten in Österreich lernen

Mit 16 Jahren wurde er zu den Großeltern nach Lyon geschickt. Er absolvierte eine Gärtnerlehre, studierte Gartenbau, spezialisiere sich auf das Züchten von Pflanzen und wollte anschließend nach Österreich, weil hier die Biolandwirte als Vorreiter galten. Vor zwölf Jahren landete der Malier für ein Praktikum im Waldviertel. Ohne Deutsch zu sprechen, ohne jeden Anschluss. Es genügte ihm, die Arbeitsweise der Bauern durch Beobachten kennenzulernen. Ohne viele Worte zu verlieren, zeigten sie ihm, worauf es beim Bioanbau ankomme. Toé lernte, wie wichtig gesunder Boden ist und wie die Beschaffenheit der Erde den Geschmack der Früchte beeinflusst. Er verinnerlichte die Lektionen, bis er davon überzeugt war, dass Gemüsepflanzen – ähnlich wie edler Wein – geprägt seien von ihrem Terroir: der Erde, in der sie wachsen und der sie nur dann das Größtmögliche an Geschmack abringen, wenn sie täglich ums Überleben kämpfen.

Es dauerte eine Weile, bis sich im Waldviertel herumsprach, dass es hier nun einen jungen Afrikaner gebe, der sich mit den Einheimischen mit Händen und Füßen verständige und Haare habe, die fast bis zum Gesäß reichten. Jahwezi Graf, die mit ihren Eltern am Wachtberg wohnte, war in der Gegend die Einzige in seinem Alter, die Französisch sprach. Graf, die mit ihren Eltern – einem Künstlerpaar – lange in Sambia gelebt hatte, verliebte sich in den Bauern mit den großen Visionen. Gemeinsam renovierten sie das rund 200 Jahre alte Haus ihrer Eltern, in dem es weder Strom noch fließendes Wasser gab, und fingen vor vier Jahren an, auf dem rund ein Hektar großen Grundstück, das hinter Wald und Gebüsch verborgen liegt, gemeinsam an Tristans Traum von der eigenen Landwirtschaft zu arbeiten.