Welch ein Symbol! Weiblich, muslimisch, türkischstämmig – gleich in drei Hinsichten haben die Hamburger Christdemokraten eine entschiedene Wahl getroffen. Gerade noch hatten sie ihre Frauenquote auf null gesenkt, als es um die Auswahl ihrer Bundestagskandidaten ging. Erst kürzlich hat in Berlin der Heimatminister der Union erklärt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Die neue Rechte fantasiert davon, die Kinder türkischer Einwanderer in "Anatolien" zu "entsorgen" – und nun wollen die Konservativen in Hamburg der muslimischen Tochter eines türkischstämmigen Schneiders die Macht im Stadtstaat übertragen. Das ist mutig.

