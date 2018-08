Cowden-Syndrom. Als ich den Begriff das erste Mal hörte, war ich zwölf, wir besuchten meinen Vater im Krankenhaus. Irgendwer sagte etwas von einer seltenen Krankheit, eine Schwester nahm mir Blut ab. "Routine", nuschelte der Arzt. Ich verstand nicht, worum es ging, und es erklärte mir auch keiner. Zehn Jahre später, ich begann gerade mein Studium, fanden Ärzte einen Tumor in meinem Kleinhirn. In diesem Moment war klar, auch ich habe das Cowden-Syndrom, eine sehr seltene vererbbare Mutationskrankheit. In meinem Körper bilden sich unkontrolliert Tumoren. Wann, wie schnell und wie oft sie wiederkommen, weiß keiner. Weltweit sind 150 Fälle bekannt. Mein Vater, meine drei Schwestern und ich sind fünf davon.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden