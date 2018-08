Demokratie kann nur funktionieren, wenn sich alle an ihr beteiligen und nicht wie auf Eisschollen auseinanderdriften. © Birgit Lang

Steve Bannon will demnächst bei den EU-Wahlen mitmischen. Die Nachricht, dass der ehemalige Wahlkampfleiter von Donald Trump und frühere Herausgeber des ultrarechten Online-Magazins Breitbart News eine Stiftung zur Unterstützung der europäischen Rechtspopulisten gründen will, hat quer durch den Kontinent schmerzvolles Stöhnen ausgelöst. Bannon gilt als Spezialist für zielgruppengenaue Fake-News.

Bannon hat einen guten Zeitpunkt für sein wenig erfreuliches Vorhaben gewählt. Die EU und ihre Mitgliedsstaaten haben den Zerstörern und der Entzweiung derzeit wenig entgegenzusetzen. "Die Gesellschaft driftet auseinander. Die Idee der großen Gemeinschaft verliert an Kraft, die Menschen grenzen sich in immer kleinere Gruppen ab." Dieser Satz war im Jänner dieses Jahres auf den Österreich-Seiten der ZEIT zu lesen. Er stammt aus der Arena-Analyse 2018 Wir und die anderen, einer Studie über zukünftige, unmittelbar bevorstehende Veränderungen, die jährlich vom Wiener Beratungsunternehmen Kovar & Partners in Zusammenarbeit mit der ZEIT durchgeführt wird und auf Expertenbefragungen basiert.

Sieben Monate später zeigt schon ein flüchtiger Blick auf aktuelle Medienberichte, wie sehr sich die beschriebenen Entwicklungen beschleunigt haben:

Die EU ist weiter denn je von einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik entfernt. Jeder Versuch, das Thema anzupacken, endet damit, dass noch mehr Staaten einander wechselseitig Grenzschließungen androhen.

Dass die EU-Staaten immer öfter auf nationale statt europäische Lösungen setzen, liegt nicht zuletzt daran, dass sie selbst im Inneren unter Druck geraten sind. Rebellische Regionen fordern Autonomie oder wollen auf andere Weise ihr eigenes Süppchen kochen. Als die befragten Experten diesen Befund im vergangenen Jänner erstellten, dachten sie freilich an Madrid und Katalonien, nicht an Berlin und Bayern.

Österreich und Italien liegen im Streit, weil die Wiener Regierung den Südtirolern österreichische Pässe anbieten will. Es handelt sich um Symbolpolitik, und was dabei symbolisiert wird, ist Abgrenzung.

Offensichtlich leben wir in einer Zeit, in der das Bedürfnis wächst, sich in kleinen Gruppen zusammenzuschließen, was zwangsläufig bedingt, sich vom jeweiligen Außerhalb abzukapseln und die größere Einheit als Störenfried zu betrachten. Zwei Ursachen sind es vor allem, die Menschen dazu bewegen, den Schulterschluss im Kleinen zu suchen: die Angst vor den vermeintlich ungehemmten Kräften der Globalisierung einerseits und zum anderen die Angst vor unkontrollierbarer Zuwanderung.

Spezielle Bürgerräte können die Spirale der Ratlosigkeit durchbrechen

Mit Sorgen dieser Art lässt sich deshalb so leicht politisch zündeln, weil die Entscheidungsträger an der Spitze den Eindruck der Hilflosigkeit gegenüber den Problemen vermitteln.

Die rasant voranschreitende Digitalisierung bringt neue Probleme, indem sie die Arbeitswelt auf den Kopf stellt und neue Ungleichheit schafft. Sie verschärft zudem bestehende Probleme: Soziale Medien und Internet-Suchmaschinen tragen durch ihre Algorithmen viel zur Tendenz der Abschottung in Kleingruppen bei und behindern den öffentlichen Diskurs mehr, als sie ihn fördern.

Dennoch liegt gerade in der Digitalisierung auch die Chance für Lösungen, lautet doch eines der Rezepte gegen die Krise schlicht "mehr demokratische Partizipation". Die Spirale der Ratlosigkeit, die sich immer weiter in Richtung Rechtspopulismus und autoritäre Kleinstaaterei dreht, lässt sich am besten durchbrechen, indem die Bürgerinnen und Bürger selbst nach ihren Ideen gefragt werden.

Mithilfe von Mitmach-Demokratie wurde im erzkatholischen Irland die Homo-Ehe eingeführt und die Abtreibung legalisiert, ohne dass deshalb ein Kulturkampf entbrannt wäre. Das irische Modell sieht vor, dass 99 per Los ausgewählte Teilnehmer jeweils ein Wochenende im Monat ein vorgegebenes Thema diskutieren, Experten hören, Fragen stellen, und das ein ganzes Jahr lang. Am Ende gibt diese Gruppe, die so bunt zusammengewürfelt ist wie die Gesellschaft insgesamt, eine Empfehlung an das Parlament ab. Nach ganz ähnlichem Muster hat das Bundesland Vorarlberg vor einigen Jahren Bürgerräte eingeführt. Auch hier lautet die Idee: Fragen wir die Wähler, aber geben wir ihnen vorher die Chance, sich ernsthaft mit den strittigen Themen zu beschäftigen.