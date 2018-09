Das Kreuzworträtsel als PDF

Gewinner und Lösungen

Waagerecht:

7 In der Galerie nicht willkommen: Die neue Zelle ist’s meist 9 Revier der Freiluft-Tablettbalancierkunst 14 Zu Erstattende hier, Zurschaugestellte dort 16 ... Nummer zwei liegt der in der Vergangenheit, naht aber wieder gegen Urlaubsende 19 Bringt Spaltensprungabsichten auf den Schirm 20 Der kommt Turnern unter, die muten eher standhaft an 21 Maritime Gemeinsamkeit von Knappwäsche und Parkettschauspiel 22 Schwelgen, einige musicalische Minuten lang, in Memories 23 Tritt zum Fuß, der einfach bloß da ist 24 Wie der Schnee die Koppe, so benennt der das Gebirge 26 Zu vernehmen, bevor sich sprudelnd die Begrüßungsgläser füllen 29 Verdrehtes Kleeblatt: Cicerowortezeuge oft 30 Papierdienstvollzugsareal 31 Warteschlangenplatz mit gewisser Schwankungsbreite 33 Soll dem Lenker was weisen beim Reisen 34 Beliebt bei Sol-Anbetern, wegen Mar rundumher 36 Die Neun, wo 40 senkrecht die Siebzehn ist 38 Anders als in 23 waagerecht erhalten – oder: Wo wandern Morgentautreter gern? 43 Oft unsichtbar, weil unterirdisch – bis zu ihrem Durchbruch 44 Als Kommunikationsaktivist Monopolist auf Zeit 45 Benannten die größte der Chiemseewasserspiegelunterbrechungen 46 Selbstkritikers Selbstanrede nach Gripsaussetzer 47 Motto seines Dauerbenutzers: Schlag keine Wurzeln, sondern ...! 48 Freibadespaßbegleiterscheinung im Munde ihrer Kritiker

Senkrecht:

1 Für Pass-Gänger die wichtigste Station zwischen Bernhard und Bernhard 2 Haustierchen, wie in Gebäudegutachten erwähnt 3 Sagte "Guten Morgen" zum Sonnenschein 4 Liefert Thüringer Waldesnass nach Niedersachsen 5 Kam das Firmenhandy nicht mit in den Urlaub, gehen seine Anrufe ins Leere 6 Kompetenter 44 waagerecht mag sie beherrschen, die Allgegenwärtige 7 Von 3 senkrecht als solcher hatte Émile viel zu erzählen 8 Strandrandvergnügen à la Badegast junior 9 Fast wie die Sonne: Stoff voller Klebenszweck 10 Meist voller Gutgemeintheit verabreicht, schlagweise 11 Ertrag der Blütezeit, auch ganz nach Göttergeschmack 12 Um ein 36 waagerecht keine Homerworte: Thema bei Jurafachleuten 13 Wogen- und Sturmerprobte werden ihnen nur umständehalber Randtalent zusprechen 15 Arro-ganz üblicher Zustand auf dem Weg zum Fernreiseziel 17 Stärkeres Mittel gegen die Widdrigkeiten des Durstes 18 Reiseerfahrung nicht selten: Am Ende von ihm sind noch einige Ferientage übrig 23 Alter Weißstirnochse? Unversehrtheitsmangel! 25 In der Bragabörse getragen wie im Sintrasäckel vordem 27 Brandeilig hat’s der 46 waagerecht, sich die als Sitzplatz zu wählen 28 Mahnendes Beispiel für die Gefahren des Nachtschwimmens 32 Speichern Erinnerungen an meist recht lang vergangene Urlaube 35 He, wer heißt fast wie die Schönste? 37 Anrufung von Nordgöttern? In einem Wort: Ausnahmefeuchtgebiete 39 Nicht lange, doch kräftige Albtalschneiderin 40 Buchstäblich Halb-Insel, wie Les oder Pat 41 Surfrevier abseits von Wind und Welle 42 Pflanze, die nicht nur Gartenliebhaber im Auge haben

So können Sie gewinnen: Finden Sie im Kreuzworträtsel auf der nächsten Seite das Lösungswort der Woche (30 waagerecht)! Es ergibt sich, wenn Sie die Buchstaben des in der Mitte des Kreuzwortgitters abgebildeten Kleidungsstücks (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren. Ein Beispiel: Aus KAE, einer HOSE im Bild und BEL ergibt sich KAESEHOBEL.

Entweder teilen Sie uns diese Lösung über unten stehendes Formular mit oder Sie senden sie auf einer Postkarte an DIE ZEIT, Stichwort ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel, Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg

Teilnahmeschluss für die Folge 8 war Dienstag, der 4. September 2018

Aus allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch das Los ermittelt, schriftlich verständigt, und ihre Namen werden vom 11. September 2018 an unter www.zeit.de/sommerpreisraetsel veröffentlicht. Die Lösung finden Sie in der ZEIT Nr. 37/18 vom 6. September 2018. Mitarbeiter des Zeitverlages und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne sind nicht in Geld einlösbar. Veranstalter des Sommerpreisrätsels und Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der Zeitverlag. Näheres zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten nach dem geltenden Datenschutzrecht finden Sie unter www.zeit.de/hilfe/datenschutz. Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz wenden Sie sich gerne an uns, beispielsweise per E-Mail an email@zeit.de.

Und das sind unsere Preise:

© Heidelberg Suites

1. Preis: Zwei Übernachtungen im Boutiquehotel Heidelberg Suites

Direkt am Neckarufer mit Blick auf Schloss und Alte Brücke liegen die Heidelberg Suites in einer Jugendstilvilla, welche der Eigentümerfamilie Hütter einst als Privathaus diente. Zu zweit wohnen Sie in einer der 21 Suiten (inkl. Frühstück) und können nach einer Wanderung auf dem berühmten Philosophenweg im Private Spa entspannen

© Pro-Idee

2. Preis: Ein Bugatti ®Design-Wasserkocher von Pro-Idee

Entworfen von Lorenzo Ruggieri und Innocenzo Rifino für Bugatti ®, ist der Wasserkocher Blickfang und Design-Objekt mit komfortabler 1-Knopf-Bedienung. Per App steuerbar sind Temperaturwahl, Einschaltzeit und vieles mehr









© S. Fischer Verlage

3. bis 7. Preis: Je ein "Eckstein Jumbo 7"-Rätselbuch

Soeben ist im S. Fischer Verlag wieder ein Sammelband mit Kreuzworträtseln aus dem ZEITmagazin mit 200 "Um die Ecke gedacht"-Rätseln erschienen

Lösung von Nr. 2445 (Sommerpreisrätsel Folge 6, ZEITmagazin Nr. 33/2018):

Waagerecht:

6 SOMMERTAGE 10 RISIKO 13 LAUBE 15 ROBBE 17 "Fest-Land" und FESTLAND 20 GRETA von Margarethe 21 MEERESTIERE 22 FOERSTER 24 ERNEUT 25 NATIONALTRAINER mit Talar 27 Schlacht bei HASTINGS 1066 30 Stadt GAP und für Garmisch-Partenkirchen (Kfz.) 32 Eis rückw.: SIE 33 LAUF 34 MUT in Mut-ter 35 ELITE 36 MUNTER 37 ESOTERIKER aus O-r-t-e-K-r-e-i-s-e 42 Sensen-DENGEL 43 KIEFERN 44 CURIE 45 WEINKENNER 46 Goji-/Wolfs-BEERE des Bocksdorns

Senkrecht:

1 TOUREN 2 KERATIN 3 HABE in Habe-rmas, Sc-habe 4 HEFE 5 EILEN in k-, t-, h-eilen 6 SAGOPALME 7 MET in Edel-met-alle 8 Shakespeare, "ROMEO und Julia" 9 GER in Sie-ger 10 RES = (Gerichts-)Sache (lat.) 11 STIRN 12 KARER 14 BERATUNG 16 "Bern-Stein" und BERNSTEIN 18 sich STEIGERN 19 NEUGIERIG 23 "STIFTEN gehen" 26 EPIKUR 28 SAUNEN 29 GURKEN 31 Lewis Carroll, "ALICE im Wunderland" 32 STEREO 34 MELK 38 japan. Währungseinheit SEN 39 OFEN 40 TER in Medi-ter-ranien 41 ERBE in Sch-erbe