So toll die Elbphilharmonie auch ist und so nett und heimelig die Laeiszhalle auch sein mag, einen Nachteil haben die beiden Säle gemein: Es ist so gut wie ausgeschlossen, dort zufällig hineinzugeraten. Dabei – das weiß jeder, der je an einem offenen Fenster vorbeilief, aus dem laut Beethoven tönte – ist klassische Musik doch genau dann am schönsten, wenn sie ihre Zuhörer aus heiterem Himmel trifft. Umso schöner, dass die Philharmoniker zum ersten Mal seit Langem ihre angestammten Konzertsäle verlassen und zum Saisonauftakt den Schritt an die frische Luft wagen, genauer: auf den Rathausmarkt.

An diesem Samstag dirigiert Kent Nagano dort ein Programm mit ein paar echten Gassenhauern: die Ouvertüre zu Wilhelm Tell von Rossini, zwei Ungarische Tänze von Brahms, Auszüge aus dem Musical West Side Story und die Ouvertüre zu Candide von Bernstein und den Boléro von Ravel. Und das Beste daran: Man muss nicht, wie für das schillernde Konzerthaus ein paar Hundert Meter weiter elbwärts, zu einer bestimmten Uhrzeit im Abstand von Sekunden im Netz auf "Ticket buchen" klicken, in der Hoffnung, dass man eins ergattern kann. Es gibt für den Rathausmarkt keine Eintrittskarten. Der Besuch ist kostenlos.

Open-Air-Konzert der Philharmoniker Hamburg, Samstag, 25. August 2018, Rathausmarkt, 20 Uhr