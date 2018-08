Die mächtigste Frau Deutschlands, die längere Zeit auch als mächtigste Frau der Welt gehandelt wurde, konnte vermutlich nur deshalb so mächtig werden, weil ein anderer, längst Vergessener, schreckliche Flugangst hatte.

Der derzeit beliebteste deutsche Politiker hat eine Wahl nach der anderen verloren und vermochte nur deshalb in nie geahnte Popularitätshöhen aufzusteigen, weil Sigmar Gabriel (damals Vizekanzler) ihn 2013 völlig überraschend zum Justizminister in der großen Koalition machte.

Angela Merkel ist die mächtige Frau und Außenminister Heiko Maas der laut Umfragen aktuell beliebteste Politiker. Sie gehören, legt man den Erfolg als Maßstab für Qualität an, zum Besten, was die deutsche Politik zu bieten hat. Wie die beiden aber gefunden wurden, ihr so unterschiedlicher und verschlungener Weg an die Spitze von Macht und Popularität, macht deutlich, welche Faktoren die Bestenauswahl in der deutschen Politik bestimmen.

Zunächst der Zufall. Seine Macht ist auch deshalb so groß, weil der Aufstieg in Deutschland – anders als etwa in Frankreich, England oder den USA – nicht von der Frage abhängt, welche Eliteuniversität man besucht hat oder wie dick der elterliche Geldbeutel ist. In der deutschen Politik hat der Zufall tausend Gesichter, und die Flugangst ist eines davon.

Von März bis Oktober 1990 war Matthias Gehler der Chef einer jungen Frau namens Angela Merkel. Als Sprecher der letzten DDR-Regierung gehörte er zwar zu den engsten Vertrauten des Ministerpräsidenten Lothar de Maizière, doch er fürchtete das Fliegen. Daher begleitete nicht Gehler, ein gelernter Journalist, sondern dessen Stellvertreterin, die promovierte Physikerin Merkel, den Ministerpräsidenten auf seinen zahlreichen Flügen von Ost-Berlin nach Bonn und auch nach Moskau. Dank Gehlers Flugangst war Angela Merkel mit von der Partie, als der Staatsvertrag über eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion verhandelt wurde. Und in der Flugangst ihres Chefs liegt auch der Grund für Merkels Anwesenheit, als am 12. September 1990 die Verhandlungen zum Zwei-plus-Vier-Vertrag in Moskau ihren Abschluss fanden. Weil Gehler auf keinen Fall fliegen wollte, wurde aus der jungen Merkel die Frau an de Maizières Seite – und so lernte sie Helmut Kohl kennen. Wenige Monate darauf stieg sie zur Ministerin für Frauen und Jugend auf, als "Kohls Mädchen". 14 Jahre und diverse Zufälle später kam Merkel oben an, ganz oben.

Ohne Gehlers Flugangst gäbe es also keine Kanzlerin Merkel. Vielleicht hätte es dann einer jener legendären CDU-Jungs nach ganz oben geschafft, die 1979 auf einem Nachtflug von Caracas nach Santiago de Chile den sogenannten Anden-Pakt schlossen, eine Männerseilschaft mit dem Ziel, sich gegenseitig auf den Gipfel der Macht zu hieven. Dummerweise kam den Herren Wulff, Koch, Merz und anderen aus der westdeutschen Christdemokratenmännerwelt der historische Zufall des Mauerfalls dazwischen – und mit ihm die Zufallspolitikerin Merkel.

Mauerfall und Flugangst sind aber längst nicht alles, worauf Merkel keinen Einfluss hatte – und das doch ihren Aufstieg ermöglichte. Hätte es die CDU-Spendenaffäre nicht gegeben, hätte Wolfgang Schäuble, damals CDU-Vorsitzender, sich bei der Aufarbeitung der Krise nicht durch eine unbedachte Äußerung selbst schwer belastet, hätte Edmund Stoiber nicht die Bundestagswahl 2002 hauchdünn verloren – dann wäre die Geschichte der Angela Merkel zwar immer noch ein interessantes Kapitel in der Historie der Republik, aber ein sehr dünnes und blasses.

Dass Merkel wurde, was sie nach wie vor ist, liegt aber auch daran, dass sie in diesem Dschungel aus Zufällen in den entscheidenden Momenten das Richtige tat: 1999 distanzierte sie sich von Helmut Kohl und stieß so das lebende CDU-Denkmal vom Sockel. 2002 ließ sie Edmund Stoiber den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur, dieser durfte sich dann die Niederlage gegen Gerhard Schröder abholen. Der Zufall entscheidet also nicht allein. Die Chancen, die sich aus dem Zufall ergeben, muss jeder Einzelne nutzen.

Das gilt auch für Heiko Maas. Im Saarland hatte er als Spitzenkandidat der SPD drei Landtagswahlen verloren, trotzdem holte Gabriel ihn ins Kabinett – vielleicht kein Zufall, aber doch ein großes Glück für Maas. Und eine Chance, die er nutzte. Denn hätte Maas als Minister lediglich Unsinn fabriziert, wäre er nicht vom Dauerverlierer aus der Provinz zum Spitzenreiter im Beliebtheitsranking aufgestiegen.