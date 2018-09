JNBY? GES2? Nein, es handelt sich nicht um chemische Formeln, sondern um die Kürzel für zwei neue Privatmuseen. Beide sollen im kommenden Jahr eröffnen, eines in der chinesischen Hafenstadt Guangzhou, das andere in Moskau. Das JNBY Art Center hat die chinesische Modedesignerin und Sammlerin Li Lin gegründet, deren Marke Just Naturally Be Yourself (JNBY) in über 700 Läden rund um den Globus erfolgreich ist. GES2 war früher der Name eines Moskauer Elektrizitätswerks, das der italienische Architekt Renzo Piano gerade zum Museum umbaut, im Auftrag der V-A-C-Stiftung des Unternehmers und reichsten Manns Russlands, Leonid Mikhelson.

