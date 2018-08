Laut Olaf Scholz geht es beim Streit um die Alterssicherung nicht bloß um finanzielle Fragen. In seinem Interview erklärte er: "Stabile Renten verhindern einen deutschen Trump." Wenn die Politik nicht für Stabilität und Sicherheit sorge, schlage "die Stunde der nationalistischen Populisten". Mit anderen Worten: Sinkende Renteneinkünfte beflügeln Parteien wie die AfD. Das ist die Logik hinter diesem Argument.

Natürlich ist ein Szenario denkbar, in dem Millionen Ruheständler in die Armut stürzen und sich daraufhin populistischen Parteien zuwenden. Schließlich gab es das ja auch in der Weimarer Republik: Millionen wirtschaftlich Notleidende wählten radikale Parteien.

Allerdings ist selbst bei einem sinkenden Rentenniveau nicht gesagt, dass der Wohlstand der Ruheständler wirklich schrumpft. Denn "sinkend" bedeutet in diesem Fall erst einmal nur, dass die Rente weniger stark steigt als der durchschnittliche Lohn – sie sinkt also nur relativ. Darauf bezieht sich das Rentenniveau. Die ausgezahlte Rente selbst könnte trotzdem von Jahr zu Jahr steigen, auch nach Abzug der Inflation. Wenn etwa die Löhne inflationsbereinigt um 1,2 Prozent pro Jahr wachsen und die Renten um ein Prozent, hätte auch ein Ruheständler in Zukunft einen deutlich höheren Wohlstand als heute. Relativ zu einem Arbeitnehmer gesehen, würde sein Einkommen schrumpfen. Würde das immer noch radikale Wutparteien stärken?

Studien zeigen zudem, dass der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Sorgen und einer Wahlentscheidung zugunsten der AfD – um die es Scholz ja geht – keineswegs eindeutig ist. So zeigte eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dass sich die AfD-Wahlergebnisse weder mit Arbeitslosigkeit noch allein mit niedrigen Einkommen erklären ließen. Viele Faktoren spielten eine Rolle, so würden etwa junge Leute in dünn besiedelten und überalterten Regionen besonders häufig AfD wählen – unabhängig vom Einkommen. Und auch Martin Schröder, Soziologe an der Universität Marburg, widerspricht dem schlichten Bild vom wirtschaftlich abgehängten AfD-Wähler. Schröder hat Umfragedaten mit 20.000 Teilnehmern, das Sozio-oekonomische Panel, ausgewertet. Demnach unterscheiden sich AfD-Anhänger nicht durch ihr Einkommen oder ihre wirtschaftliche Lage von allen anderen, sondern nur durch ein Merkmal: eine ausgeprägte Sorge wegen der Zuwanderung. Mit Rentenpolitik könnte man also vieles bewirken, aber keinen deutschen Trump verhindern.