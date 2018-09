Telefonat mit einer Freundin. Wir kennen uns seit 20 Jahren, haben in unseren Dreißigern lange Nächte bei Rotwein und Gesprächen auf dem Sofa in meiner Berliner Wohnung verbracht. Mittlerweile lebt sie in München, und wir telefonieren viel zu selten.

Freundin: Und, wie fühlt sich’s an so kurz vor der 50?

Ich: Na ja, nicht so. Auf jeden Fall hab ich mich entschlossen, dem ganzen Rummel zu entfliehen und übers Geburtstagswochenende nach Paris zu fahren.

Freundin: Sag bloß mit ’nem Mann!

Ich: Quatsch. Mit meiner Tochter. Ein Mann? Das kannste vergessen! Viel zu kompliziert.

Freundin: Stimmt.

Claudia Assmann lebt in Berlin-Friedenau. Den ersten Kosmetiktermin ihres Lebens hatte sie nun auch schon

Ich: Wenn du jetzt wirklich mal einen triffst, der frei ist – was ja selten genug passiert –, dann haben wir beide schon das halbe Leben hinter uns. Und bis du den richtig kennst, liegst du in der Kiste.

Freundin: Im Bett?

Ich: Nee, im Sarg.

(Beide lachen)

Freundin: Das Thema hatten wir schon mit 30 und mit 40, weißt du noch? Damals haben wir auch schon gesagt: Alle Netten sind vergeben.

Ich: Aber jetzt ist es wirklich so.

Freundin: Haben wir ja damals auch schon gesagt.

Ich: Das Besondere ist, dass das der erste Nuller-Geburtstag ist, dessen Zahl sich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht mehr verdoppeln wird.

Freundin: Und die man vielleicht auch gar nicht verdoppeln möchte. Ich weiß nicht, ob ich 100 werden will. Aber du hast recht, die Endlichkeit wird auf einmal so deutlich.

Ich: Plötzlich rückt mein Vater mit seinen 74 Jahren viel näher an mich ran als unser FSJler, der gerade frisch von der Schule kommt.

Freundin: Das sind ja auch noch mal fast zehn Jahre Unterschied.

Ich: Hä? Wie meinst du das?

Freundin: Wenn der 18 ist, dann ist er 32 Jahre jünger als du, und dein Vater ist nur 24 Jahre älter. Verstehste?

Ich: Scheiße, stimmt.

(Beide lachen)

Freundin: Ich weiß noch, wie wir im Sommer mal im PowWow in Kreuzberg saßen und du völlig entsetzt von ’ner Freundin erzählt hast, die grad 50 geworden war.

Ich: Genau, dann haben wir drauf angestoßen. Nicht etwa auf sie, sondern darauf, dass es bei uns noch dauert.