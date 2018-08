Es gibt viele Wege, einen Bestseller zu schreiben. Man kann in einem überfüllten Zug aus dem Fenster schauen, und plötzlich rollt aus der Tiefe der vernieselten Londoner Vorstadtlandschaft eine Millionenidee auf einen zu, und man spürt sofort: Die ist gut. Man kann auch seinen Verleger zu Grünkohl und Mettwurst einladen, und der Hauskater befördert die Wurst und den Grünkohl mit einem Hieb auf das blütenweiße Verlegerhemd, und der Besudelte sagt: "Über den Halunken musst du mal ein Buch schreiben." Und dann schreibt man an den nächsten beiden Nachmittagen ein Büchlein über seinen Kater, das sich in 26 Länder verkauft.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden