Berlin hat so viel Platz, dass es sich eine Sophie-Charlotte- und eine Sophie-Charlotten-Straße leisten kann. Ich war zu einem Modeshooting auf einem Industriegelände in Charlottenburg eingeladen, stattdessen landeten wir erst mal im Zehlendorfer Villenglück. Aber der Umweg war es wert. Undenkbar, in Zehlendorf so viel kathedralenhohen Raum ohne eine Wand dazwischen zu finden. Oder so eine Verschwendung an Licht wie auf dem kinoreif ausgeleuchteten Set. Dort tanzte ein Model ausgelassen zum Sechzigerjahre-Soundtrack, im Dunkel hinter den Scheinwerfern sorgte ein zehnköpfiges Team hoch konzentriert für einen reibungslosen Ablauf. Auf der Schattenlinie der Gerätepark des Fotografen. Seine Kamera fing mit stupender Schärfe noch die flüchtigsten Momente der Tanzsequenz ein. Die Bilder erschienen auf einem Monitor und wurden wenige Minuten später ausgedruckt herumgereicht. Solche Virtuosität der Technik verlangte geradezu danach, das menschliche Objekt in maximale Dynamik zu versetzen. Ließ sich doch so ein Maß an unwillkürlichem Ausdruck bannen, von dem die Youthquake-Kollegen vor 50 Jahren nur hatten träumen können.

Schon für Walter Benjamin war das fotografische Medium eine Sonde ins kollektive Unbewusste gewesen. Sie hielt fest und dem Auge vor, was der Verstand von vornherein als unwesentlich aussortiert hatte. Natürlich gehörten auch neue Schönheiten dazu, die frei von den Posen des Anstands waren. Und doch hielt das damenhafte Schreiten in der Modefotografie bis in die Sechzigerjahre an. Eleganz lag in der behandschuhten Hand, die sinnend das Kinn aufstützte, in fachmännisch übereinandergeschlagenen Beinen, in der unnatürlich vorgeschobenen Hüfte, dem auffordernd vorgestreckten Busen und im vorsichtig ausbalancierten Schuh, der einen Zebrastreifen in Angriff nahm. Und doch wäre es frivol zu behaupten, dass die entfesselten Movements des Models am Berliner Set die Posen überwunden hätten. Vielmehr gibt es heute neue, hochhektische Posen, die wohl ebenso wenig mit dem Alltag der Models zu tun haben wie 1955 die jungen Elefanten mit Dovima. Und doch kann man sich seit Richard Avedons legendärer Aufnahme die eine kaum mehr ohne die anderen denken.

Ganz gleich, in welche überraschende Situation ein Fotograf sein Model versetzt, die Schauspielkunst der jungen Frau wird in sie hineinwachsen. Wenn man wirklich das Unbewusste einfangen will, muss man es wie Saul Leiter machen. Er ließ den fertig gekleideten und geschminkten Damen ausrichten, der Fotograf erwarte sie draußen auf dem Washington Square. Dort sahen sie sich dann erfolglos nach ihm um, durchliefen alle Stadien der Verwirrung, Wut und Enttäuschung und kehrten schließlich entnervt in die Redaktion zurück. "Der Fotograf ist mit seiner Arbeit fertig", ließ man sie wissen. Er hatte ohne große Ausrüstung unerkannt Schnappschüsse ihrer Geduldsprobe gemacht.

Heute wirbt eine Trendmarke wie Vetements mit Modefotos, die vor Berliner Imbissbuden, Plakatwänden, Geldautomaten, Polizeiwagen und Ramschläden geschossen wurden. Alle Models stemmen die Hände in die Hüften und schauen provozierend in die Kamera. Die Pose aus den Haute-Couture-Zeiten ist zurück, aber sie orientiert sich am Selfie. Denn auf dem privaten Laufsteg der Social Media fängt man mit der Unwillkürlichkeit wieder ganz von vorn an. Das Model auf dem Set an der Sophie-Charlotte-Straße jedoch war ein Profi in der Kunst, Spontaneität und Selbstkontrolle zu synthetisieren – bis die Stilettostiefel ihr zum Verhängnis wurden. Das Shooting endete abrupt, das Einsatzteam hing an den Telefonen. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

