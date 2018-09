Seltsam, da steht man zum ersten Mal vor einer berühmten Sehenswürdigkeit, zum Beispiel vor dem Eiffelturm in Paris, und denkt: Irgendwas stimmt hier nicht. Sieht der nicht eigentlich ganz anders aus? Auf den vielen Fotos, die es von dem berühmten Bauwerk gibt, wirkte er doch viel größer und eindrucksvoller als dieses Metallgebilde, das sich jetzt vor einem in den Himmel reckt. Vielleicht hast du so etwas auch schon erlebt: Du glaubst, etwas genau zu kennen, weil du viele Fotos gesehen hast. Und Fotos sind schließlich ein Abbild der Wirklichkeit. Oder nicht?

Nicht ganz. Es ist eine interessante Eigenart der Fotografie, dass sie zwar das Sichtbare zeigt, aber nicht genau so, wie es für dich wirklich ist. Wie auch, schließlich kann eine Kamera immer nur einen kurzen Moment und einen Ausschnitt unserer wuseligen Welt einfangen. Welcher das ist, entscheidet derjenige, der das Bild macht. Und er legt damit gleichzeitig fest, was alles nicht auf dem Bild zu sehen sein soll. Welchen Teil der Wirklichkeit er also ausblendet.

Das hast auch du bestimmt schon getan. Vielleicht hast du gerade ein Selfie von dir im Urlaub am Strand gemacht und dich entschieden, dass im Hintergrund nur das Wasser zu sehen sein soll. Weil das schöner aussieht. Oder weil es am Strand total voll oder dreckig war und du das nicht gern auf einem Bild zeigen wolltest. Mit einem solchen Foto machst du dir die Welt einfach ein bisschen mehr so, wie du sie gern hättest.

Warum auch nicht, es ist ja nur ein Bild von vielen, die jeden Tag überall auf der Welt entstehen, dein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit. Denn seit es Smartphones mit Kamera gibt, ist eigentlich jeder ein Fotograf – auch viele Kinder. Viele knipsen nicht nur, sie verschicken ihre Bilder auch an Freunde und posten sie bei Facebook und Instagram. Fotografiert wird alles, was gerade interessant ist. Wer sich seine vielen Bilder später noch einmal anschaut, blickt in ein optisches Tagebuch. Es zeigt: Das bin ich; das sind die Dinge, die mich zurzeit bewegen.

Was für dich heute selbstverständlich ist, war für Kinder vor 200 Jahren nicht vorstellbar. Viele Entwicklungsschritte waren nötig, um die Fotografie zu erfinden, und erst seit hundert Jahren gibt es Kameras, mit denen jeder selbst Fotos machen kann. Allerdings sahen die Leute damals nicht sofort das fertige Bild. Stattdessen musste man einen Film in die Kamera einlegen. War der voll, brachte man ihn in die Fotohandlung und bekam Abzüge auf Fotopapier. Das war immer unglaublich spannend, weil man ja noch nicht wusste, wie die Bilder geworden waren. Leider war es aber auch ziemlich teuer – und manchmal ärgerlich, wenn Fotos nichts geworden waren. Verwackelt, zu dunkel, unscharf: Bestimmt gibt es auch in eurer Familie noch Fotoalben von früher, auf denen du dir das ansehen kannst.

Begeistert hat die Fotografie die Menschen von Beginn an, und sie machte den Illustrationen große Konkurrenz. Statt der gemalten Bilder, die man bis dahin in Zeitungen und Büchern gesehen hatte, wurden nun Fotos gedruckt. Es entstanden viele neue Zeitschriften, gefüllt mit Fotografien, die den Lesern die große weite Welt zeigten und sie staunen und lachen ließen.

Auch das ist eine Besonderheit der Fotografie: Sie berührt uns unmittelbar und löst Gefühle in uns aus – manchmal sehr starke. Es gibt Fotos, die einen richtig erschrecken können, weil sie Dinge zeigen, die furchtbar sind: Kriege, Gewalt oder Menschen, die in großer Armut leben.

Bis heute sind Fotos wichtig, um auf Dinge aufmerksam zu machen, die ungerecht sind. Fotoreporter reisen umher, um zu dokumentieren, was schiefläuft. Ihre Bilder werden aber nur dann eine Wirkung haben und zum Beispiel Politiker dazu bringen, etwas zu tun, wenn die Menschen glauben, dass die Fotos echt sind. Dass sie zeigen, was wirklich passiert ist. Nicht immer ist das so.

Die Fototechnik wurde nicht nur stetig besser und leichter zu bedienen, die Bilder lassen sich inzwischen auch ganz einfach am Computer verändern. Und das verunsichert viele Menschen. Denn bei jedem Foto kann man sich misstrauisch fragen: Wurde es mithilfe eines Computerprogramms im Nachhinein verändert?

Sicher kennst auch du Apps, mit denen man Selfies mit einem Klick verändern kann. Mit einem Wisch zauberst du dir einen Vollbart oder die Falten einer alten Hexe herbei. Das macht Spaß und stört niemanden. Aber wenn uns von Werbeplakaten immer perfekte, schöne Menschen entgegenlächeln, könnte man denken, dass man selbst auch so toll aussehen muss. Noch schwieriger wird es, wenn nachrichtliche Bilder verändert werden, um die Meinung der Menschen zu beeinflussen. Dann wird die Fotografie missbraucht, und ein Bild lügt.

Ob eine schön fotografierte Sehenswürdigkeit bereits eine Bildlüge ist, darüber kann man streiten. In jedem Fall hat der Fotograf die Technik so geschickt genutzt, dass man auf das Besondere und Kostbare schaut. Steht man selbst davor, ist alles genau so – und doch ganz anders. Was eigentlich ein großes Glück ist. Die Welt muss also doch jeder mit seinen Augen erfassen. Und wer will, macht noch sein ganz persönliches Foto.