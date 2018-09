"Wir brauchen einen neuen Kanon", forderte Thomas Kerstan in der ZEIT 34/18. Das Land sei gespalten, ein gemeinsamer Fundus an Wissen könne für Verständigung sorgen. Was fehle, sei eine öffentliche Debatte um Inhalte.

Es ist ihm gelungen, eine Debatte anzustoßen. Kerstans Kanon, der Werke von Platon, Leonardo da Vinci, Johann Sebastian Bach, George Orwell, Anne Frank und Fatih Akin umfasste, erhielt neben großer Zustimmung auch viel Kritik: Nur neun der 100 Werke stammten von Frauen, nur wenige brächen aus einer westlich zentrierten Weltwahrnehmung aus, nur wenig People of Colour und Angehörige anderer marginalisierter Gruppen fänden Gehör, hieß es in den sozialen Netzwerken und Kommentarspalten.

Auch wir glauben: In einer globalisierten Welt, in der alte Gewissheiten infrage gestellt werden und in der sich der Zugang zu Wissen durch das Internet demokratisiert hat, in einer Zeit, in der Debatten zu Geschlechtergleichheit, zu strukturellem Rassismus, zu Zuwanderung und zu LGBTQIA zumindest in Deutschland immer mehr zum Alltag gehören, ist ein Kanon, der sich auf männliche, weiße Stimmen konzentriert, fragwürdig und unbefriedigend.

"Jeder Kanon ist auch subjektiv und zeigt die Vorlieben dessen, der auswählt", sagte einst ein alter, weißer, heterosexueller und inzwischen verstorbener Mann. Warum also nicht, den Kanonexperten Marcel Reich-Ranicki im Hinterkopf, möglichst viele subjektive Stimmen einfangen? ZEIT ONLINE hatte seine Leserinnen und Leser gebeten, die für sie wichtigsten Songs, Filme, Romane, Bauwerke, Gemälde und theoretischen Werke einzusenden.

Doch wie verdichtet man 1000 Einsendungen zu einem Gegenkanon von 100 Werken?

Unter den Vorschlägen fanden sich viele Klassiker, die auch Kerstans Kanon enthielt: George Orwells 1984 wurde ebenso häufig vorgeschlagen wie Goethes Faust, Anne Franks Tagebuch war für viele unserer Leserinnen und Leser genauso bedeutend wie die Bibel und das Grundgesetz. Das ist nicht überraschend, diese Werke sind kulturgeschichtlich unumstritten von großer Bedeutung.

Wir haben uns jedoch gegen eine quantitative Auswahl entschieden. Unsere Liste reagiert insofern auf die Vorwürfe, als sie bevorzugt jene Vorschläge der Leserinnen und Leser präsentiert, die stärker auf die gesellschaftliche Vielfalt eingehen. Sie werden darauf dennoch Werke weißer Männer finden, auch solche, die bereits als kanonisch gelten, in Kerstans Kanon aber nicht vorkommen. Sie werden aber auch Werke finden, die für ein junges, emanzipatorisches Anliegen stehen. Sie werden bekannte und weniger bekannte weibliche Stimmen vorfinden sowie populärkulturelle Werke, die Sehgewohnheiten heutiger Generationen geprägt haben.

Die Auswahl ist in zweierlei Hinsicht subjektiv: Sie vereint 100 Einzelstimmen der Leserschaft von ZEIT ONLINE, die wiederum nach den erläuterten Kriterien aus 1000 Zuschriften von der Redaktion ausgesucht wurden.

Trotz aller Bemühungen: Auch dieser Kanon bleibt einer westlichen Kulturproduktion verhaftet, repräsentiert weniger Frauen als Männer und macht längst nicht alle gesellschaftlich marginalisierten Gruppen sichtbar. Ebenfalls aufgrund weniger entsprechender Einsendungen lässt er zudem die Naturwissenschaften, die bei Kerstan ein Viertel der Werke ausmachten, vollkommen außen vor. Da sind die Leserinnen und Leser von ZEIT ONLINE und ZEIT klassischer veranlagt als unser Bildungsredakteur.

Somit bleibt auch diese Auswahl unfertig, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist Annäherung und Versuch. Jeder Kanon ist subjektiv. Das wusste schon Marcel Reich-Ranicki.

Wenn Sie weiterdiskutieren wollen: www.zeit.de/allgemeinbildung-kanon

Film/Video

2001: Odyssee im Weltraum

Stanley Kubrick

Alle anderen

Maren Ade

Die bleierne Zeit

Margarethe von Trotta

Brokeback Mountain

Ang Lee

Divines

Houda Benyamina

Female Trouble

John Waters

Fervor

Shirin Neshat

Frances Ha

Greta Gerwig/Noah Baumbach

Gegen die Wand

Fatih Akin

Das Glück

Agnès Varda

I Am Not Your Negro

Raoul Peck

Buffy – Im Bann der Dämonen

Joss Whedon

La Strada

Federico Fellini

Lemonade

Beyoncé

Moderne Zeiten

Charlie Chaplin

Open Your Heart

Madonna

Das Piano

Jane Campion

Shoah

Claude Lanzmann

Das siebente Siegel

Ingmar Bergman

The Sopranos

David Chase

This is America

Childish Gambino

Thriller

Michael Jackson

Twin Peaks

David Lynch

The Wire

David Simon

Musik

Cold, Cold Heart

Hank Williams

Dark Side of the Moon

Pink Floyd

Für immer und dich

Rio Reiser

Horses

Patti Smith

Kind of Blue

Miles Davis

Schall und Wahn

Tocotronic

Sign o’ the Times

Prince

Slave to the Rhythm

Grace Jones

Think

Aretha Franklin

(What’s the Story) Morning Glory?

Oasis

Buch

Alles zerfällt

Chinua Achebe

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Judith Kerr

Americanah

Chimamanda Ngozi Adichie

Das andere Geschlecht

Simone de Beauvoir

Das Bildnis des Dorian Gray

Oscar Wilde

Catch-22

Joseph Heller

Corpus Delicti

Juli Zeh

Diese Dinge geschehen nicht einfach so

Taiye Selasi

Das Dritte Reich und die Juden

Saul Friedländer

Eichmann in Jerusalem

Hannah Arendt

Ein Zimmer für sich allein

Virginia Woolf

Eine kurze Geschichte der Menschheit

Yuval Noah Harari

Ellbogen

Fatma Aydemir

Erfolg

Lion Feuchtwanger

Erkenntnis und Interesse

Jürgen Habermas

Der Existenzialismus ist ein Humanismus

Jean-Paul Sartre

Frankenstein

Mary Shelley

Früchte des Zorns

John Steinbeck

Die Farbe Lila

Alice Walker

Die gestundete Zeit

Ingeborg Bachmann

Der geteilte Himmel

Christa Wolf

Der Gott der kleinen Dinge

Arundhati Roy

Göttliche Komödie

Dante Alighieri

Gretchen Sackmeier

Christine Nöstlinger

Der große Gatsby

F. Scott Fitzgerald

Im Westen nichts Neues

Erich Maria Remarque

Das Jagdgewehr

Yasushi Inoue

Jeder stirbt für sich allein

Hans Fallada

Jugend ohne Gott

Ödön von Horváth

Das Kapital

Karl Marx

Der Koran

Kulturindustrie –Aufklärung als Massenbetrug

Adorno/Horkheimer

Kunst und Antikunst

Susan Sontag

Pippi Langstrumpf

Astrid Lindgren

Masse und Macht

Elias Canetti

Meine geniale Freundin

Elena Ferrante

Menschenkind

Toni Morrison

Mythen des Alltags

Roland Barthes

Psychologie der Massen

Gustave Le Bon

Prinzessinnendramen

Elfriede Jelinek

Sargassomeer

Jean Rhys

Schloss Gripsholm

Kurt Tucholsky

Das siebte Kreuz

Anna Seghers

Sofies Welt

Jostein Gaarder

Sturmhöhe

Emily Brontë

Die Traumdeutung

Sigmund Freud

Die Tribute von Panem

Suzanne Collins

Das Unbehagen der Geschlechter

Judith Butler

Unendlicher Spaß

David Foster Wallace

Unterwegs

Jack Kerouac

Die Vereindeutigung der Welt

Thomas Bauer

Was ich sonst noch verpasst habe

Lucia Berlin

Wassermusik

T. C. Boyle

Wer die Nachtigall stört

Harper Lee

Zähne zeigen

Zadie Smith

Zwischen mir und der Welt

Ta-Nehisi Coates

Architektur

Das Bauhaus Dessau

Walter Gropius

Le Liégat

Renée Gailhoustet

Das Münchner Olympia-Stadion

Frei Otto

Phæno

Zaha Hadid

Kunst

A Bigger Splash

David Hockney

Gwendolyn

Niki de Saint Phalle

Die Humpty-Dumpty-Maschine der totalen Zukunft

Jonathan Meese

Judith und Holofernes

Artemisia Gentileschi

Selbstporträt mit Kamelienzweig

Paula Modersohn-Becker

Seven Easy Pieces

Marina Abramović

Ann-Kristin Tlusty, 24, ist Community-Redakteurin, Julia Meyer, 34, leitet das Community-Team, und Judith Luig, 43, ist Gesellschaftredakteurin bei ZEIT ONLINE.