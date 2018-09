Sehr geehrter Herr Dr. Georg Maaßen, entschuldigen Sie vielmals, dass wir uns in einem offenen Brief hilfesuchend an Sie wenden. Wie durch eine Indiskretion ans Licht kam, haben Sie sich in Ihrer Eigenschaft als Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz mit AfD-Politikern bei Kaffee und Kuchen zu einem netten Stelldichein getroffen und ihnen Tipps gegeben, wie sie der Beobachtung durch Ihre fleißigen Beamten entgehen können. Wir persönlich können daran nichts Anstößiges entdecken, im Gegenteil. Bislang mussten deutsche Bürger erst auf dem Amt eine Nummer ziehen, um nach dreistündiger Wartezeit zu erfahren: "Schalter 13 wird geschlossen! Bitte an Schalter 14 anstellen!" Wie schön, dass wir Bürger uns nun ohne Wartezeit direkt an Sie wenden dürfen. Herzlichen Dank!

Lieber Herr Dr. Maaßen, um mit der Tür ins Haus zu fallen: Könnten Sie sich vorstellen, auch uns, den Autoren dieser Kolumne, ein paar Ratschläge für angemessenes Meinungsverhalten zu geben? Was muss FINIS tun, um Missverständnisse zu vermeiden? Wie offensiv dürfen wir die Verfassung verteidigen, ohne dass Verfassungsschützer Verdacht schöpfen und bei unserer lieben Chefredaktion vorstellig werden? Dürfen wir das Asylrecht zitieren, ohne als Systemveränderer verhaltensauffällig zu werden? Ist es in Ihren Augen okay, wenn wir uns auf den Eigentumsbegriff des Grundgesetzes berufen ("Eigentum verpflichtet")? Ist Verständnis für Frau Merkels Flüchtlingspolitik durch die Meinungsfreiheit gedeckt, oder würden Sie FINIS raten, vor einer solchen Sympathieerklärung zeitnah Kontakt zu Ihren Beamten aufzunehmen?

Nehmen wir ein aktuelles Beispiel: Ist es erlaubt, die sächsische Polizei für ihren Einsatz gegen ZDF-Journalisten am Zeug zu flicken, oder wäre dies eine unnötige Provokation gegenüber der AfD? Was meinen Sie: Sollte FINIS auf den mentalitätsgeschichtlichen Sonderstatus östlicher Bundesländer verstärkt Rücksicht nehmen und auch mal ein Auge zudrücken, wenn es dort zu kleinen Rechtsabweichungen kommt? Wir alle wissen: Politiker schützen unsere (Presse-)Freiheit. Folgt daraus nicht zwingend, dass Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer seinerseits vor der übertriebenen Ausübung der Pressefreiheit geschützt werden muss?

Lieber Herr Maaßen, wir wären Ihnen menschlich tief verbunden, wenn Sie die Liebenswürdigkeit besäßen und uns bei der Beantwortung dieser Fragen mit Rat und Tat zur Seite stünden. Wir Demokraten müssen zusammenhalten! In Erwartung Ihrer Antwort verbleiben wir mit partnerschaftlichen Grüßen, Ihr FINIS